Cracks que no estarán y los que podrían perderse el Mundial

Rusia albergará la mayor competición futbolistica del mundo durante el próximo verano en el Mundial de 2018. La selección alemana defenderá el título de campeón después de imponerse a Argentina en Maracaná en 2014, España tratará de volver a saborear la gloria como hizo en 2010 y Brasil luchará por reponerse después de caer de forma catastrófica en la última cita celebrada en su país. Pero muchas son las selecciones que, pese a su grandeza, no tienen asegurada su clasificación. Grandes jugadores que podrían tener que ver el Mundial desde la televisión entre los que se encuentran Messi, Cristiano y Griezmann entre otros. Estos son los grandes cracks que no estarán con seguridad o podrían perderse la gran cita:

En el caso de la selección argentina podría quedarse fuera del Mundial después de 48 años estando siempre (desde que no estuvo en el Mundial de México 1970). El futuro de Messi depende del último partido contra Ecuador que se disputará la madrugada del martes al miércoles (1:30 hora española) donde en caso de victoria la selección albiceleste se asegura la repesca. También podría clasificarse de forma directa ganando y esperando que Chile o Perú no lo hagan y podría quedar eliminada casi con toda seguridad si pierde. Además del astro del Barcelona, el Mundial podría perderse a Di María, Agüero, Higuaín, Dybala... En Sudamérica también se la juegan los chilenos y los colombianos entre otros. Estrellas del nivel de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, James Rodríguez o Radamel Falcao podrían quedarse fuera de la competición.

En Europa, la selección portuguesa es una de las que se la juegan en el último partido. La selección lusa ocupa la segunda plaza del grupo B con tres puntos menos que Suiza. El martes se enfrentan Da Luz en el duelo decisivo donde todo lo que no sea ganar enviará a Portugal a la repesca. Fernando Santos se pone en manos de su gran estrella Cristiano Ronaldo para que los actuales campeones de la Eurocopa estén definitivamente en el Mundial. En el caso de que los portugueses no consiguiesen la clasificación, el torneo se perdería, además de la estrella del Real Madrid, a jugadores como Bernardo Silva, Joao Mario, André Gomes...

Más encaminada tiene la clasificación Francia después de ganar por la mínima a Bulgaria. Los galos son primeros de grupo con un punto más que Suecia, por lo que en el caso de ganar en la última jornada estarán en el Mundial. La presencia de Griezmann, Dembélé, Varane, Pogba, Lacazette, Kanté o Umtiti depende de ese último partido contra Bielorrusia.

En una situación muy complicada está Croacia, segunda de grupo con los mismos puntos que Ucrania, que ocupa la tercera plaza y recibe a los croatas el lunes. Modric, Rakitic, Kovacic, Mandzukic y Perisic podrían quedar eliminados directamente si no logran un resultado positivo. Muy parecida es la situación de la Gales de Bale, en la segunda plaza con un punto más que su próximo rival, Irlanda. Los dragones no contarán con el delantero del Real Madrid, pero sí que estará Ramsey. Quien si tiene asegurada la repesca es Italia, segunda en el grupo de España. Buffon, Insigne, Bonucci o Chiellini deberán recurrir a esa vía para poder estar en el Mundial.

La lista de jugadores que no estarán en el torneo con total seguridad la encabeza Jan Oblak, ya que Eslovenia no aspira a las dos primeras plazas. Holanda tiene casi imposible acceder y necesita ganar por 7 goles a Suecia para acabar en segunda posición. Por lo tanto parece que Robben no tendrá la oportunidad de jugar un último Mundial. David Alaba, Savic, Hamsik o Arda Turan no estarán presentes. Entre los representantes africanos, Gabón no se ha clasificado para la cita, que se perderá a Aubameyang. Tampoco estará la Argelia de Mahrez y Slimani.

