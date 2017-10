Grupos califican como "píldora venenosa" la propuesta migratoria de Trump

Grupos proinmigrantes calificaron hoy de "píldora venenosa" el plan migratorio del presidente de EE.UU., Donald Trump, que agilizaría la expulsión de niños centroamericanos como condición para mantener los beneficios a los "soñadores" de DACA.

Beth Werlin, directora del American Immigration Council, señaló que hay suficiente apoyo bipartidista para aprobar una legislación de apoyo a DACA, que no contenga "píldoras venenosas" que perjudiquen a otros inmigrantes, los menores centroamericanos que huyeron en busca de asilo en EE.UU.

El plan de Trump enviado este domingo al Congreso incluye además la construcción del muro en la frontera con México, la contratación de más agentes migratorios y la limitación en la concesión de visas mediante un sistema de méritos.

"No toleraremos un acuerdo que esencialmente ayuda a un grupo de inmigrantes para perseguir a otro, especialmente niños centroamericanos que escapan de la violencia", manifestó a Efe César Vargas, abogado de inmigración amparado por DACA y cofundador de Dream Action Coalition.

"Estamos abiertos a una discusión seria con la Casa Blanca para modernizar nuestro anticuado sistema migratorio" que no esté basado en una agenda "supremacista", agregó.

Trump ha pedido un proceso más rápido en el retorno a sus países de los menores centroamericanos que han llegado solos al país y de esta forma poner un final a lo que califica como "un abuso" del sistema de concesiones de asilo.

"Esta lista de propuestas representa un completo ataque en contra de la inmigración y los inmigrantes", se lamentó Werlin en un comunicado.

"No solamente limita la inmigración en general, sino que permitiría deportaciones masivas y pasar por encima de procedimientos que protegen a niños y solicitantes de asilo político", expresó.

Por su parte, Wendy Young, directora de KIND, grupo que trabaja con niños centroamericanos, indicó a Efe, que la solución al problema migratorio de los menores no acompañados no está en quitarles la protección.

"Requerimos es un acceso a la justicia, no procedimientos rápidos migratorios, otorgar consejería y abogados a esos niños que muchos veces escapan de la terrible violencia de las pandillas de la cual sus gobiernos no quieren o no pude protegerlos", explicó Young.

