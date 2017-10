Hallan sin vida a chileno desaparecido tras choque de avioneta en Uruguay

El cuerpo del médico chileno Fernando González Foretic fue hallado hoy sin vida en el sur de Uruguay, a pocos kilómetros del lugar donde este domingo sufrió un accidente aéreo de una avioneta modelo Piper J3, informaron a Efe fuentes de la Armada Uruguaya.

El fallecido fue encontrado "a unos cuatro kilómetros al este de Playa Pascual, sobre la orilla de el Río de la Plata", detalló el capitán de navío de la Armada Uruguaya, Gastón Jaunsolo.

El accidente se produjo a 400 metros de esa playa, ubicada en el departamento (provincia) de San José, al suroeste de Uruguay y limítrofe con Montevideo.

La aeronave se precipitó al agua con dos personas, una de las cuales, Rodrigo Artagaveytia, alcanzó la orilla por sus propios medios mientras que la Fuerza Aérea Uruguaya y la Armada Nacional emprendieron la búsqueda del segundo.

La avioneta no quedó del todo hundida por haber caído en una zona no muy profunda y fue extraída del aguar después de que el grupo de buceo de la Armada constatara que no había ninguna persona en la nave, dijo Jaunsolo.

El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, dijo hoy a la prensa que "el origen del accidente del avión, de matrícula uruguaya CH AEM, está siendo investigado por la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación", que depende de su cartera y que tiene carácter reservado en sus procedimientos.

"Dentro de pocos días hará un informe primario y luego el definitivo tras analizar la logística, el factor humano, ambiental y operacional para brindar el informe final", anunció Menéndez.

Sobre el procedimiento de búsqueda indicó que se contó con un helicóptero con "capacidad de detección nocturna", grupos de buceo de la Armada Nacional y lanchas de la Prefectura Nacional Naval.

"Se estuvo trabajando hasta altas horas y hoy en la mañana desde el momento que se hizo posible la intervención por las horas diurnas", agregó el funcionario.

Comentarios