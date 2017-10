Los dirigentes catalanes quieren aniquilar España, afirma embajador Uruguay

Los actuales dirigentes catalanes "han llegado a la determinación de aniquilar no solo el Estatuto de Autonomía sino la propia Constitución y, además, España", afirmó el embajador español en Uruguay, Javier Sangro, en una entrevista que publica hoy el diario El País de Uruguay.

Sangro subraya que la Constitución española no contempla "en absoluto" el mecanismo de secesión que están aplicando actualmente los gobernantes catalanes y explica que el procedimiento que se está implementando en Cataluña "solo se contempla en todo el mundo en tres constituciones: St. Kttis y Nevis, Liechtenstein y Etiopía".

"En el resto de las constituciones del mundo, incluida la uruguaya -afirma Sangro-, se establece que los países respectivos son indivisibles y no se habla de una forma para llegar a la división de esos países".

"Eso no quiere decir -añade- que la Constitución española, y probablemente otras, no sea susceptible de ser modificada con vista a proceder a la independencia de un determinado territorio", pero, a juicio del embajador español, el gobierno actual de Cataluña "está incumpliendo la Constitución, está al margen de la ley, está atentando contra las sucesivas y reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional".

Javier Sangro destaca que el Gobierno Catalán "está cometiendo delito" y señala que contempla la situación "con muchísima preocupación" porque "se trata de un gobierno que ha accedido al poder de esa región de forma democrática y que está tratando de aniquilar la democracia".

Sobre la posibilidad de que en los últimos días la posición independentista se haya debilitado en favor de un fortalecimiento de la actuación del Gobierno central, Javier Sangro opina que "el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha cambiado un ápice su postura".

"Y no la ha cambiado entre otras cosas porque no puede, porque si la cambiara estaría también yendo contra la Constitución. Yo no conozco ningún régimen político que sea mejor que la democracia. Esa democracia, a juicio del común de los analistas, está indisolublemente unida al cumplimiento de la ley", destaca.

Para Sangro, "son dos caras de una misma moneda. No se puede ser demócrata sin cumplir la ley, ni cumplir la ley sin ser demócrata. Están juntos. Todo lo que no sea cumplir la ley es quedarse fuera de la democracia".

"Entonces -añade-, el presidente del Gobierno no puede hacer nada que vaya en contra de ese principio. Desde el Gobierno Catalán reiteradamente se ha conculcado la democracia. De forma brutal. El Gobierno de España está dispuesto a hablar con quien haga falta, incluido sobre la reforma de la Constitución. Pero siempre que sea dentro de lo que la Constitución ordena".

Acerca de la posibilidad de que el Gobierno central aplique el artículo 155 de la Constitución, que le habilita a intervenir en el gobierno catalán, el embajador afirma que lo que no cree "es que sea imposible" porque la situación "es muy fluida" y "dependerá de cómo evolucionen las cosas".

En cuanto a la ruptura en la sociedad catalana que puede producir la situación actual, el embajador espera que "con el tiempo la sociedad catalana, y sobre todo la juventud, que es la que más afectada está, poco a poco vayan comprendiendo que España no es nada contrario a ellos, que somos un país donde todo el mundo cabe, plural, rico, donde se vive muy bien, donde Cataluña es el motor de la economía".

Pero "si ese sentimiento de frustración por no haber conseguido la independencia solo se puede mitigar o desaparecer con la obtención de la independencia, me temo que va continuar", precisa.

Javier Sangro resalta que el gobierno de la Generalitat ha dicho "verdaderas aberraciones" para justificar su proyecto independentista, como, por ejemplo, "que España nos roba, y que Madrid y Barcelona deben pactar un referéndum como en Canadá o el Reino Unido".

"Es que no tienen ni idea de por dónde van los tiros", señala el embajador, a la vez que destaca como "falacias", frases como "los catalanes no tenemos libertad de expresión", "Cataluña está intentando recuperar su independencia perdida", o "ya fuimos país".

También rebate varios de los argumentos económicos del gobierno regional, como que "Cataluña es una de las regiones más prósperas de España y goza de una renta per cápita superior a la media nacional", debido a que, según explica el embajador, "ha sido la Comunidad que más inversiones para infraestructuras ha recibido entre 1996 y 2015, muy por encima de la segunda, Andalucía".

Javier Sangro, de 67 años, ingresó en el servicio diplomático en 1979 y está al frente de la embajada en la República Oriental del Uruguay desde el pasado mes de mayo. Anteriormente fue embajador de España en Gabón, Guinea Ecuatorial y Jordania.

Comentarios