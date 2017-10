Uruguay – Bolivia

Bolivia logró sólo tres puntos en la primera rueda; en cambio en la segunda, ha conseguido 11 (3V 2E 3D).

Uruguay ha ganado sólo un punto en sus últimos dos encuentros de local por Clasificatorias; no le sucedía desde las Clasificatorias a Sudáfrica 2010.

Bolivia no gana de visitante en Clasificatorias desde 1993 (7-1 vs Venezuela); desde allí, ha sufrido 47 derrotas (7E), no logrando puntos en ninguno de sus juegos fuera de casa en esta edición.