Pierce Brosnan: "Los villanos son los personajes más vistosos"

Los Ángeles (EE.UU.), 9 oct (EFE).- Aunque ha modelado su carrera dando vida a hombres elegantes, seductores y carismáticos como James Bond, el actor irlandés Pierce Brosnan, que ahora estrena el thriller "The Foreigner" junto a Jackie Chan, dijo a Efe que los villanos son "los personajes más vistosos".

"Creo que los tipos malos son los mejores para interpretar. Cuando era James Bond daba un paso atrás para observar a esos actores disfrutando mucho alrededor de Bond. Los villanos son definitivamente los personajes más vistosos sobre el escenario", aseguró en una entrevista telefónica.

"A veces, ser el bueno es aburridísimo", bromeó un intérprete al que la sombra del agente 007 le ha acompañado en la mayor parte de su trayectoria profesional.

Con un oscuro y duro cara a cara entre Brosnan y Chan como principal aliciente, "The Foreigner" llega esta semana a los cines de Estados Unidos bajo la dirección de Martin Campbell, el realizador detrás de "GoldenEye" (1995) y "Casino Royale" (2006) de la saga Bond, y de otros filmes como "The Mask of Zorro" (1998).

Inspirada en la novela "The Chinaman" de Stephen Leather, este thriller se centra en Quan (Chan), el propietario de un modesto restaurante en Londres que sufre la muerte de su hija en un atentado terrorista.

Quan exige a las autoridades conocer el nombre de los asesinos y así cruza sus pasos con los de Liam Hennessy (Brosnan), un exmiembro del IRA que ahora es el viceministro de Irlanda.

La venganza, la justicia, los secretos del pasado, la familia y la violencia son algunos de los temas que flotan sobre "The Foreigner", y, en este sentido, Brosnan detalló los laberintos en los que camina su personaje, criado en "las calles de Belfast" y que luego pasa a los despachos.

"Era un soldado, con una buena educación en la política y la historia de su país", apuntó.

"Encuentro muy fascinante que entre en política. Es un hombre, atrapado en el conflicto, que quiere la paz. Sin embargo, hay una mujer involucrada, que es su esposa (Orla Brady), que no busca nada más que la venganza. Ella es como Lady Macbeth: hay una especie de triángulo 'shakesperiano' ahí", consideró.

Pese a que los turbios juegos de política pueden recordar a hechos contemporáneos y a que Brosnan, como irlandés, conoce bien los entresijos del conflicto de Irlanda del Norte, el actor marcó distancia entre lo que es "un filme de suspense de la vieja escuela" y la realidad.

"Es una obra de ficción, un drama, un thriller", afirmó.

"Dicho esto, es un thriller y quieres ver que se haga justicia (...). Pero una de las cosas buenas de interpretar a mi personaje fue ver cómo de lejos podía llegar a jugar con los espectadores para que estuvieran de mi lado", añadió.

Fiel a su imagen pública de caballero de excelentes e impecables modales, Brosnan aseguró que acudir al set de "The Foreigner" era para él "un placer cada día" y dedicó piropos a todos sus compañeros.

"Soy un gran fan de la obra de Jackie. Admiro sus habilidades, sus deslumbrantes trabajos de acrobacias y el coraje y la disciplina que se necesitan para ello", señaló.

No obstante, el actor aseguró que el público "se va a sorprender" con la interpretación de Chan, ya que, en su opinión, bordó "las complejidades" de su atormentado y misterioso rol.

De Campbell, con quien trabajó en "GoldenEye" y con quien ya prepara una adaptación de la novela "Across the River and into the Trees" de Ernest Hemingway, Brosnan destacó su entrega total.

"Fue un rodaje repleto de energía, sin tiempo malgastado. Todo era trabajo, concentración y atención. Martin exigía el cien por cien de todos", indicó.

Tras estrenar este año la serie "The Son" y con la secuela del musical "Mamma Mia!" en el horizonte, Brosnan reflexionó sobre la posibilidad de combinar roles muy diversos a estas alturas de su trayectoria profesional.

"Como actor quieres interpretar cuantos personajes sea posible. Fui formado para ser el protagonista o un actor de reparto (...). Y ahora estoy en un punto de mi carrera en el que el trabajo de personaje se ha convertido en algo más importante", expuso.

"Así que lo estoy disfrutando mucho. Es genial ser el protagonista, es genial ser un secundario, es genial tener un cameo: ¡es genial ser actor!", finalizó.

