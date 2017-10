Editora Bauer apela en Australia la indemnización millonaria a Rebel Wilson

La editora Bauer Media, con sede en Alemania y responsable de revistas como Woman's Day, anunció hoy que apelará un fallo en Australia que le obliga a pagar una indemnización millonaria a la actriz Rebel Wilson por difamación.

"Es importante para nosotros revisar esta decisión sin precedentes respecto al monto de los daños, el cual tiene también un amplio impacto en la industria de los medios", dijo el abogado defensor, Adrian Goss, en un comunicado divulgado en Australia.

En septiembre, el Tribunal Supremo del estado australiano de Victoria (sureste) ordenó a Bauer pagar a la intérprete más de 3,6 millones de dólares (3 millones de euros) por una serie de ocho artículos publicados en 2015 que influyeron en que la demandante se quedara año y medio sin trabajo.

Al fijar la suma, el juez John Dixon consideró que la magnitud de la difamación contra la actriz de filmes como "Dando la nota" (Pitch perfect) o "Cómo ser soltero" (How to be single), "no tiene precedentes" en el país oceánico debido al alcance internacional de los artículos.

Bauer publicó en los citados ocho artículos que Wilson había mentido sobre su edad, nombre real, educación y otros asuntos.

En el proceso Wilson, de 37 años, argumentó que los artículos, a los que calificó de "maliciosos", provocaron que el estudio de animación DreamWorks la despidiera de los filmes animados Trolls y Kung Fu Panda 3.

