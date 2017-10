España alerta de que el expediente de EEUU sobre la aceituna cuestiona la PAC

Mònica Faro.

Luxemburgo, 9 oct (EFE).- España alertó hoy a la Unión Europea (UE) de que el expediente abierto por Estados Unidos contra las exportaciones de aceitunas negras de mesa cuestiona las ayudas europeas y "la esencia" de la Política Agraria Común (PAC), de la que dependen las rentas de miles de productores europeos.

El asunto centró uno de los debates del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca celebrado hoy en Luxemburgo, en el que la titular española, Isabel García Tejerina, defendió que los pagos directos de la PAC son ayudas separadas a la producción y, de acuerdo con la terminología de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no están sujetas a medidas compensatorias.

La denuncia, presentada por dos empresas californianas contra las empresas andaluzas que comercializan aceituna negra de mesa en el país, reclama derechos antidumping y antisubvenciones a las importaciones de aceitunas negras de España, cuyas ventas a Estados Unidos representan un 22 % del total del producto exportado.

La ministra consideró, en declaraciones a los medios durante la reunión, que este expediente "no tiene fundamento", dado que se trata de pagos directos de la PAC no vinculados a la producción, que forman parte de la llamada 'caja verde' en la OMC, "lo que significa que no tienen impacto en el comercio internacional".

"Están cuestionando ayudas europeas", alertó García Tejerina.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, manifestó su preocupación por el caso y negó que las subvenciones europeas a la aceituna "puedan tener impacto en el mercado estadounidense".

En cuanto a las posibles acciones de Bruselas, Hogan dijo que se decidirán "los pasos a seguir" a partir del próximo 20 de noviembre, cuando se espera el dictamen del Gobierno estadounidense sobre el caso.

"Estamos en contacto constante con España sobre este problema", añadió Hogan, quien se refirió al caso como "un intento de EE.UU. para crear cierta tensión en cuanto al tema de producción de aceituna subvencionada en la UE".

Tamo Tamm, el ministro de Asuntos Rurales de Estonia, país que preside este semestre le Consejo Europeo, aseguró que los países "apoyan a España" en el caso y confió "en el profesionalismo de la CE" para su defensa.

Fuentes comunitarias dijeron a Efe que el asunto ha creado preocupación a países como Portugal, que mostró "solidaridad" durante el debate, Francia, que pidió "coordinación a nivel europeo" y Holanda y Grecia que pidieron "seguir de cerca" el caso ante el temor de que cree un precedente contra las ayudas europeas.

Se trata del primer expediente de este tipo abierto por Washington contra las exportaciones de un producto agroalimentario -si bien hay ya seis iniciados contra otro tipo de bienes- y, de prosperar, el Gobierno de EEUU podría imponer derechos compensatorios.

La ministra esperó "que no prospere esa decisión", pero aseguró que, en caso de hacerlo, la Comisión Europea (CE) elevaría el caso a la OMC.

"El Gobierno defenderá que no prospere esta decisión y la CE también como responsable de las cuestiones comerciales tiene que seguir implicándose", afirmó García Tejerina, que también remarcó que no se trata solo de defender a los productores españoles, "que es una prioridad, sino la esencia de la PAC".

La ministra admitió que es "un expediente muy complejo de tramitar", pero se mostró convencida de que la defensa española "prospere", con el apoyo del ministerio de Economía y la Junta de Andalucía, dado que la producción afectada está en esa región española.

De media, en las cuatro últimas campañas estas ventas a Estados Unidos se situaron en 76.378 toneladas, por valor de 171 millones de euros, según datos del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El 65 % de la producción española de mesa se exporta, siendo EEUU el receptor de un 22 % de las exportaciones totales.

