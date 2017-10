Tahler, a la búsqueda del ser humano tras las decisiones económicas

Richard H. Thaler, profesor de la Universidad de Chicago (EEUU), fue premiado hoy con el Nobel de Economía por una carrera dedicada a estudiar la psicología del ser humano que se esconde tras la toma de decisiones económicas.

De 72 años, el nombre de Thaler llegó al gran público con el libro "Nudge: improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness", que escribió con el jurista Cass R. Sunstein y que, en el mundo de las finanzas, se convirtió en un "bestseller" en EEUU con sus teorías para mejorar la toma de decisiones en temas relacionados con la salud, el dinero y la felicidad.

La obra, que recibió excelentes críticas, da cuenta de cómo las personas actúan a veces de forma irracional, también al tomar decisiones de carácter económico, y explica a las instituciones cómo pueden influir en la toma de decisiones para favorecer el bien común.

El economista nació en East Orange, Nueva Jersey (EEUU) y se graduó en 1967 en la Universidad Case Western Reserve, para doctorarse en 1974 en la de Rochester con el estudio titulado "El valor de salvar una vida: una estimación de mercado".

Tras enseñar varios años en esa universidad, pasó a la de Cornell y ejerció como profesor visitante en la de British Columbia, en la Escuela de Gestión de Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en otros centros de educación superior, antes de aterrizar en 1995 en la Universidad de Chicago.

Thaler, que fue consejero del presidente estadounidense Barack Obama, dirige en estos momentos el Centro de Investigación de las Decisiones del Booth School of Business de la Universidad de Chicago y es codirector, junto a Robert Shiller, del Proyecto de Economía Conductual de la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Como destaca su biografía en la Universidad de Chicago, su trabajo cuestiona que todo el mundo actúe en economía de forma exclusivamente racional y egoísta.

Thaler juega con la idea, cogida de la psicología, de que algunos agentes de la economía actúan, ocasionalmente, "como humanos", señala con ironía su biografía.

El galardonado es miembro de la Academia Americana de las Artes y de las Ciencias, de la Asociación Americana de Finanzas y de la Sociedad de Econometría y en 2015 presidió la Asociación Americana de Economía.

Asimismo, Thaler recibió en 2014 el Premio Económico Mundial, un reconocimiento del Instituto de la Economía Mundial de Kiel que resalta la trayectoria de científicos y empresarios que han contribuido a la globalización.

Además de "Nudge", es autor o ha participado en diversos libros relacionados con la economía conductual, como "Misbehaving: The Making of Behavioral Economics", "Quasi-Rational Economics", "The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life", y "Advances in Behavioral Finance".

Junto a la economía, entre sus pasiones él mismo destaca el golf y el buen vino.

