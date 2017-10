Federer usa el metro en Shanghái

El suizo Roger Federer ha señalado que le ha encantado desplazarse en metro por Shanghái para ir a entrenarse. "La experiencia del metro ha sido genial", ha dicho.

"Crecí usando el transporte público cuando era niño, en Suiza. Utilizaba el tranvía, el tren o el autobús para ir a entrenar cada día. También mucho tren hasta que tuve unos 20 años, cuando iba a torneos por Italia o internacionalmente. Para mí es algo muy normal", señala Federer en la web del ATP Tour.

"Miramos algo distinto para hacer con el torneo. Algo que no hubiéramos hecho. Lo intentamos una vez en Nueva York pero nunca pasó porque a veces es muy complicado para organizarse. Está muy bien tener un precioso coche para ti, pero también es bonito hacer algo así", dijo en la capital económica de China.

"Siempre me ha gustado conducir, si soy sincero", admitió. "En el 40 por ciento de los torneos prefiero conducir yo: Australia, Indian Wells, Miami, Cincinnati, Basilea, por decir algunos. También en Stuttgart conduzco yo. Ya no necesito tanto el transporte público, aunque muchas veces es más rápido ir en tranvía o tren con mis hijos", comentó.

"En Suiza lo hacemos habitualmente. En otros países en los que no tengo tanta experiencia o no conozco las rutas, prefiero ir en coche", dice Federer que en Shanghái regresa a la competición después del US Open hace cuatro semanas. EFE.

