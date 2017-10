Mehdi Benatia defiende a su selección y al zumo de naranja marroquí

El jugador marroquí Mehdi Benatia no dejó pasar el tuit de la estrella de la selección gabonesa Pierre-Emerick Aubameyang que insinuaba que la derrota de su equipo frente a Marruecos el pasado sábado fue por un zumo de naranja defectuoso servido en su hotel de Casablanca.

La polémica comenzó cuando poco antes de comenzar el partido, que Marruecos ganó con un contundente 3-0, el gabonés y jugador del Dortmund escribió: "La mitad del equipo y del cuerpo técnico con dolor de tripa, increíble, el día del partido, ¡maldito zumo de naranja el de esta mañana!".

En tono de broma, el defensa marroquí posteó tras el encuentro un vídeo para su "hermano Aubameyang": "Un anuncio importante hoy: Con todo el respeto que te tengo, te has quejado del zumo de naranja marroquí. No te engañes, chaval, no fue en el zumo sino el té que venía sin hierba buena", dice Benatia entre risas.

Todos sus compañeros, junto a él en el autobús, repiten a coro "Sin hierbabuena, sin hierbabuena".

Las quejas de Aaubameyang también fueron objeto de chanza en las redes sociales marroquíes y en los programas deportivos, que básicamente coincidieron en que los problemas de Gabón (que ahora queda fuera del Mundial) tienen que ver con su juego y no con el zumo de naranja.

