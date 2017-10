Butragueño: si el Madrid juega a su nivel tendrá "muchas" opciones en Mundial

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, dijo hoy, tras el sorteo del Mundial de Clubes, que si su equipo juega a su nivel, tendrá "muchas" opciones de ganar el trofeo por segundo año seguido.

"Si ofrecemos nuestro nivel, tendremos muchas posibilidades", dijo Butragueño a Efe en la zona mixta después del sorteo celebrado por la FIFA en Abu Dabi.

El sorteo realizado este lunes emparejó al equipo de Zinedine Zidane en una semifinal contra el ganador del partido de cuartos que enfrentará al ganador de Asia, cuyo nombre se conocerá el 25 de noviembre, y al vencedor del partido que abrirá la competición entre el conjunto local y el Auckland neozelandés.

"Todavía quedan dos meses por delante hasta que comience la competición y el mes de diciembre tenemos un calendario muy exigente y hay que tenerlo en cuenta", matizó Butragueño.

Para el directivo madridista, "lo importante es ver en el estado en que llega" su equipo a la competición.

El Mundial comenzará el 6 de diciembre en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain, con este cruce entre el Al Jazira, campeón emiratí que dirige el holandés Henk ten Cate, que fuera ayudante de Frank Rijkaard en el Barcelona, y el Auckland, heptacampeón oceánico, que tiene al barcelonés Ramón Tribulietx en el banquillo.

El equipo de Zinedine Zidane no jugará, no obstante, hasta el 13 de diciembre ante un rival que aún no conoce, ya que saldrá del encuentro que dispute el ganador de ese partido contra el vencedor de la Liga de Campeones de Asia, cuyo torneo aún se está disputando.

