Buscadores, historias que revelan la tragedia de las desapariciones en México

Un trabajo periodístico con 12 historias narradas por protagonistas del drama de las desapariciones en México fue premiado este año como el mejor de Iberoamérica por mostrar la "desolación", pero también la solidaridad y la posibilidad de que "se puede hacer algo para cambiar".

"Buscadores en un país de desaparecidos", publicado en el portal periodístico independiente Pie de Página, se adentró en la tragedia de las desapariciones en un contexto de violencia en México donde, según estadísticas mencionadas en el trabajo, cada dos horas se pierde el rastro de una persona y ya suman más de 30.000 los que en los últimos diez años hacen "faltan en casa".

Padres, madres y hermanos narran la búsqueda que emprendieron, muchos de ellos desde hace ya varios años, de sus seres queridos y que los ha llevado a convertirse en excavadores, recopiladores de datos o de ADN e incluso a fundar organizaciones para acompañar a otras familias en la misma situación.

"Puedo decir que en México desaparecen gente, que hay una lucha fuerte también de la gente de no querer normalizar este hecho, porque no es normal el desaparecer", dijo a Efe Consuelo Morales Pagaza, una de las periodistas que participó en el proyecto y quien lamentó que el Gobierno "quiere apostar por el olvido".

Explicó que en el documental hicieron énfasis en las herramientas que muchos de los parientas usan como una forma de mostrar cómo se han profesionalizado mientras siguen el rastro de sus desaparecidos.

"Hay unos que únicamente se encargan de excavar y buscar en fosas, hay otros que ni ponen un pie en una fosa, pero tienen un archivo increíble", afirmó esta reportera, y advirtió que muchos familiares "empiezan a tomar esa responsabilidad que le corresponde al Estado".

"Si un civil tiene que estar buscando a su familiar en una fosa, ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están, por qué un civil tiene que hacer esto?", afirmó al aludir a uno de los objetivos de este trabajo.

A juicio del jurado del Premio Gabriel García Márquez, que destacó esta "obra explorativa" como la mejor de Iberoamérica en la categoría Imagen, esta es "una historia que permite expresar la tragedia de los familiares que buscan a sus desaparecidos en el contexto de violencia que afronta México, pero lo hace sin odios".

"Da una sensación de lo que ocurre en una dura realidad, pero en la que se puede hacer algo para cambiar", añaden, y resaltan que "es muy difícil hacer imagen de lo que no hay imagen, hacer visible lo invisible, y este trabajo lo logró".

Para Mónica González, coordinadora visual de la Red de Periodistas de a Pie y la web Pie de Página, este trabajo se gestó y se hizo en esta red, "así como ha nacido ella misma con amor".

"Vamos a seguir caminando al lado de los Buscadores, vamos a seguir buscando, con nuestras manos desenterraremos la verdad, no vamos a permitir que nos oculten lo que han hecho, no vamos a dejar que nos entierren en la tristeza, no vamos a dejar que nos silencien. Vamos a construir nuestra memoria", afirmó.

González señaló que este galardón les levanta el ánimo. "Para nosotros el premio es un abrazo de toda América Latina. Así lo sentimos y agradecemos su apapacho y cariño, el periodismo de todo el continente está siendo atacado y solo así, acompañándonos, alentándonos, podemos unidos defender la libertad de expresión", dijo.

Por su parte, Prometeo Lucero, fotoperiodista independiente y quien participó en este proyecto, destacó el premio como "un impulso para seguir trabajando y seguir peleando por que no suceda más".

Consideró que "muchos periodistas han hecho el esfuerzo" de documentar las desapariciones en México, y en especial mencionó el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos como uno de los de mayor cobertura en los medios.

También formaron parte de este trabajo Daniela Pastrana, Ximena Nátera, Marcos Vizcarra, Iván Medina, Félix Márquez, José Ignacio de Alba, Fernando Santillán, Victoria Helena, Daniela Rea, Erika Lozano, Lucía Vergara, Rafael Pineda y Adriana Tienda.

