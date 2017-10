Hugh Jackman agradece a los pobladores del municipio de Garzón, Huila

El australiano, que llegó el pasado viernes, 6 de octubre, al departamento de Huila para grabar una serie de comerciales, escribió en su cuenta de Instagram “Gracias to the extraordinary people of Garzon, Colombia!!!”.

La publicación, que estuvo acompañada por una imagen en la que aparece el actor australiano delante de varios bultos de café, ya supera los 120.000 likes y los comentarios a dicha publicación han devuelto ese agradecimiento. “Siempre bienvenido”, “Colombia siempre te abrirá las puertas” y “This is your home!!” son reacciones que se pueden leer.

Hugh Jackman, quien es fundador de Laughing Man Coffee, visitó Huila, para grabar contenido publicitario que promueva el consumo del café en Estados Unidos.

Los resultados de esta visita serán expuestos en su tienda en Nueva York.

Comentarios