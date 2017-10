Andrea Pirlo anunció su retiro del fútbol

El volante italiano, Andrea Pirlo, anunció su retiro de las canchas a sus 38 años de de edad, producto de los problemas físicos que ha venido arrastrando en el último tiempo, que le impiden desarrollar su fútbol al mejor nivel.

Pirlo, que actualmente es jugador del New York City de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, afirmó que "uno mismo se da cuenta cuando el cuerpo le dice que pare, cada día existen más problemas físicos y no se puede entrenar como se quiere. No puedo seguir hasta los 50, haré otra cosa", afirmó el italiano a la revista Gazzetta dello sport.

El italiano no reveló cual será su futuro inmediato, y al ser cuestionando sobre la posibilidad de ser director técnico, el volante afirmó que muchos de sus ex compañeros lo han hecho, pero que a él todavía no le ha nacido la chispa.

Pirlo tuvo una carrera marcada por el éxito y el reconocimiento; jugó en los tres grandes de Italia (Inter, Milán, Juventus) y consiguió un total de 16 títulos, además, alcanzó la Copa del Mundo con Italia en el 2006.

Comentarios