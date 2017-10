Tabárez: "No nos consideramos clasificados hasta que le ganemos a Bolivia"

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró hoy que su equipo no se considerará clasificado al Mundial de Rusia 2018 hasta que no le gane a Bolivia, selección a la que se enfrentará el próximo martes en la última fecha de las eliminatorias suramericanas.

"No nos consideramos clasificados hasta que le ganemos a Bolivia, que es lo que procuramos hacer", dijo tras el entrenamiento de la selección a puerta cerrada en el Complejo Celeste.

El 'Maestro' pidió no subestimar al conjunto boliviano.

"Ya vimos que Venezuela fue un rival duro para nosotros y era un equipo que está eliminado también. Con Bolivia puede pasar lo mismo", añadió.

Afirmó que los dirigidos por Mauricio Soria no tienen la "presión de los que buscan clasificar", condición que los vuelve un "rival peligroso".

"La única cuenta que hacemos es ganarle a Bolivia", sentenció Tabárez, echando así por tierra los cálculos que afirman que Uruguay ya está clasificado y que, en el peor de los escenarios, podría quedar en puesto de repesca para Rusia 2018.

Respecto a Luis Suárez, quien arrastra una lesión en la rodilla derecha, el seleccionador advirtió que conocía "desde hace mucho" la situación del delantero del Barcelona.

"Si la cosa fuera tan grave como para andar haciendo sacrificios ya lo hubieran operado", señaló Tabárez en relación a las supuestas molestias físicas con las que viene jugando el delantero.

Tabárez también se refirió al presente de la selección argentina, equipo que, si consigue clasificar, "va a ser uno de los candidatos del Mundial".

Asimismo, reflexionó sobre la posibilidad de que el astro de esa selección, Lionel Messi, no participe en el próximo Mundial, en caso de que Argentina no consiga clasificar.

"No lo interpreto como una mancha. No debe ser así. Eso es una visión muy exitista de la realidad. Hay un montón de grandes jugadores en la historia del fútbol que no salieron campeones del mundo", afirmó.

En este sentido, consideró que las estadísticas del delantero del Barcelona son "impresionantes", "de no creer" y que con ellas "ya basta para decir que entró en la historia del fútbol".

