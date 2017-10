Alonso: "Cuando tengamos un pelín de suerte estaremos en los puntos"

El español Fernando Alonso, undécimo clasificado en el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, aseguró que cuando tenga "un pelín de suerte" podrá volver a situar su McLaren Honda "en los puntos", premio que reciben únicamente los diez primeros en carrera.

Decimosexto en el Mundial de pilotos, con un total de diez puntos, Fernando Alonso no suma desde el pasado 30 de julio cuando fue sexto el Gran Premio de Hungría.

Abandonó en Bélgica, Italia y Singapur y finalizó en la undécima plaza los Grandes Premios de Malasia y Japón. En este periodo estima que podría haber agregado a su casillero "veinte o treinta puntos" pero se marchó de vacío.

Cuando tenga "un pelín de suerte", auguró el doble campeón del mundo en declaraciones a Movistar F1, volverá a puntuar.

Dada esta falta de puntos, Alonso consideró que este domingo su remontada fue incompleta. Progresó desde la vigésima hasta la undécima posición, pero se quedó a las puertas del top-10.

"Cuando iba a pasar al brasileño Felipe Massa salió el coche de seguridad virtual y esas cuatro vueltas le dieron aire. Después, vinieron los líderes (el británico Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen) y le dieron aire nuevamente", analizó.

Precisamente, la dirección de carrera mantiene abierta una investigación acerca de la actuación de Fernando Alonso en situación de banderas azules, al ser doblado.

"Yo he intentado no estorbar a nadie", remarcó el piloto español. "(Hamilton y Verstappen) iban primero y segundo y han acabado primero y segundo. Lo que decidan, lo acataremos. No tengo puntos de todas maneras", sentenció.

El Campeonato del Mundo de Fórmula Uno se detiene ahora dos semanas antes de retomar su calendario de competición los días 20, 21 y 22 de octubre en Austin (Estados Unidos).

En este periodo de tiempo está previsto que Fernando Alonso resuelva su futuro en McLaren.

"Ahora veremos estas semanas hasta Austin si podemos avanzar en ese sentido y tomar la decisión final", dijo.

