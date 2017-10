Mujer indígena y gobernador mexicano "Bronco" buscan candidatura presidencial

La portavoz del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, y el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, se inscribieron hoy ante la autoridad electoral como aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de México.

Patricio, conocida como "Marichuy", se presentó alrededor del mediodía en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México para entregar la documentación requerida por el organismo.

Rodeada en todo momento por simpatizantes, la indígena nahua de 53 años, originaria del estado occidental de Jalisco, declaró en la explanada del Instituto que "esa organización que se tiene en las comunidades, y que es heredada, ahora se quiere plantear para todos los mexicanos".

"Es una propuesta colectiva, que no es como ellos (los políticos) lo tienen diseñado, en que es una persona la que dice, una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Aquí no; somos en colectivo", abundó.

Aseguró que su campaña no va a recibir "ningún peso del Instituto Nacional Electoral", lo que provocó una salva de aplausos y gritos de "¡Marichuy, Marichuy!" entre sus seguidores.

La activista de los derechos humanos y médica tradicional, primera mujer indígena que busca aparecer en las boletas como candidata independiente a la Presidencia, fustigó a los políticos que, "en este tiempo que acabamos de pasar de catástrofes (los terremotos de septiembre), se vio clarito que no les interesa la gente de abajo, que no están con la gente de abajo".

"Nos tenemos que organizar y danos la mano entre todos, y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista", continuó.

Asimismo, llamó a luchar contra el machismo porque "si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres".

"Y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas; pienso que es a nivel nacional. Por eso esta lucha va para todo el mundo. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando nuestras comunidades y nuestros pueblos", acotó.

El CIG es una organización que agrupa a decenas de pueblos originarios "para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos", dice la página web de la agrupación. "Es la otra forma de hacer política, desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva", añade.

Otro aspirante a la Presidencia que se registró ante el INE fue el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "el Bronco", acompañado de su esposa e hijas así como de simpatizantes, incluyendo al excampeón de boxeo Julio César Chávez.

En su cuenta de la red Twitter, Rodríguez dijo antes de llegar por la mañana a las oficinas del ente electoral: "Buenos días raza, ando acá en la Cidad de México, vine a entregar la carta de intención al INE".

"Si los ciudadanos de Nuevo León me dan su permiso, quisiera despertar a todo México para que quitemos a los partidos políticos del gobierno y podamos generar un nuevo régimen, un nuevo sistema. Recuerden que sin ustedes, no me voy a ningún lado", añadió.

El pasado 4 de octubre, Rodríguez reveló en una entrevista que el este sábado estaría en Ciudad de México para registrarse como precandidato presidencial independiente.

"Si de aquí a diciembre yo logro, en Nuevo León, un número mayor de firmas que el que conseguí para registrarme como candidato independiente en Nuevo León, estaré tomando la decisión de pedir licencia por seis meses para ir a la elección (presidencial de 2018)", dijo a la emisora Radio Fórmula.

El político, quien en 2015 se convirtió en la primera persona en lograr una gubernatura en México por la vía apartidista, indicó que aunque la ley establece que se requieren 860.000 firmas para la aprobación de una candidatura independiente, "hay que reunir más de un millón porque muchas se pueden duplicar".

El INE estableció que quienes aspiren a una candidatura presidencial independiente tienen de plazo hasta el próximo 14 de octubre para presentar su manifestación de intención y, de cumplirse todos los requisitos, tendrán hasta el 12 de febrero de 2018 para recabar el apoyo ciudadano.

Los mexicanos acudirán a las urnas el 1 de julio de 2018 para renovar 3.416 cargos, entre ellos los de presidente, diputados, senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.

Comentarios