Kofi Annan dice que conflictos se solucionan mediante política no con armas

El premio Nobel de Paz 2001 y ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, aseguró hoy en Bogotá durante la cumbre One Young World (OYW) que la solución a los conflicto armados debe ser política, no militar, y para lograrlo jamás hay que perder la esperanza.

"Tenemos que aceptar que la solución a los conflictos de hoy tiene que ser política, no militar, y para resolverlos se necesita confianza para que avancen los procesos de paz", dijo Annan en el último día del evento que reúne en la capital colombiana a más de mil jóvenes procedentes de 196 países.

En el panel "Paz y Reconciliación", el nobel sostuvo que noexiste una receta para que el proceso sea exitoso pero, aclaró, "aunque el camino está lleno de dificultades la recompensa vale la pena".

Para ello, explicó, los acuerdos de paz deben ser incluyentes, con espacio para escuchar las voces de las víctimas y ambiciosos para perseguir la justicia y la paz.

Además, agregó, se requiere paciencia y comprensión porque se trata de revitalizar las relaciones entre la sociedad y el Estado.

A juicio de Kofi Annan, un ejemplo de éxito en la terminación de un conflicto armado es Colombia, cuyo Gobierno firmó la paz con la guerrilla de las FARC en noviembre pasado.

Este hecho, comentó, "indica que nunca debemos perder la esperanza y un liderazgo fuerte".

En ese sentido, Annan resaltó la labor realizada por el presidente colombiano y premio Nobel de Paz 2016, Juan Manuel Santos, con quien compartió el escenario hoy en el One Young World.

Comentarios