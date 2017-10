Arpaio asegura que de alguna forma se mantendrá "vigente" en la política

El polémico exalguacil del Condado Maricopa Joe Arpaio aseguró hoy a Efe que de alguna forma se mantendrá vigente en política tras acabar el proceso criminal que enfrentó, en el que fue hallado culpable pero el veredicto quedó desestimado tras obtener un indulto presidencial.

En la que es la primera entrevista que el exalguacil da a un medio en español tras el fin del proceso judicial en el que fue hallado culpable de desacato, Arpaio señaló que siempre supo que era "inocente" y que fue blanco de la Administración del expresidente Barack Obama solo por "cumplir con las leyes".

Arpaio, indultado el pasado 25 de agosto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó que de cara al futuro no descarta volver a postularse a un cargo público y escribir un libro.

"No puedo decir que no me postularé nuevamente, no sé para que puesto, pero puede ser", manifestó vía telefónica el veterano oficial, que estuvo al frente de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona (EE.UU.), por 24 años y fue conocido por aplicar una mano dura con los inmigrantes indocumentados y por las severas condiciones en la cárcel bajo su jurisdicción.

"Aún puedo hacer mucho, continuaré luchando mis batallas", manifestó el polémico exalguacil, quien aseveró que todavía recibe llamadas de políticos que buscan su apoyo.

Reconoció que fue "frustrante" tener que afrontar el juicio en su contra por desobedecer las órdenes de un juez federal, como parte de un caso de perfil racial en contra de conductores hispanos de 2011.

"Durante toda mi vida solamente tuve dos infracciones, por estacionarme en un lugar equivocado, y de pronto me vi enfrentando cargos criminales por desacato, todo por razones políticas", aseguró el exalguacil de 85 años de edad.

El pasado martes, la jueza federal Susan Bolton desestimó el veredicto de culpabilidad que se emitió en julio pasado, y por el que enfrentaba una pena de hasta seis meses de cárcel, tras el perdón presidencial que concedió Trump.

"Nunca pedí el perdón al presidente Trump, pero estoy muy agradecido", enfatizó Arpaio, quien señaló que hasta el momento no ha podido hablar en persona con el presidente para agradecerle el indulto.

"Toda persona que estuvo dentro de la corte y escuchó el caso sabía que no existían bases en mi contra", aseguró.

El que fue alguacil del condado de Maricopa, que incluye la ciudad de Phoenix, entre los años 1993 y 2017 lamentó que no le dieran la oportunidad de que un jurado escuchara su caso y dice no olvidar cómo fue tratado por el sistema judicial.

"Si ellos (los jueces) me pudieron destruir a mí, también te pueden destruir a ti o a cualquiera", advirtió.

El caso judicial contra Arpaio se remonta casi una década atrás, cuando a raíz de las numerosas quejas, el Departamento de Justicia estadounidense lo empezó a investigar por la presunta violación de los derechos civiles de los latinos en Arizona.

De acuerdo con la investigación, los agentes a las órdenes de Arpaio paraban a conductores solo por su aspecto racial, detenían a personas por la mera sospecha de que fueran indocumentados y los entregaban a las autoridades migratorias.

Pese a que la Justicia le ordenó abandonar esas prácticas, él las mantuvo, lo que le granjeó la apertura del caso en el que fue declarado culpable.

El político republicano aseguró que durante sus 24 años como alguacil nunca fue "racista" y se limitó a hacer cumplir las leyes federales y estatales.

"Hay grupos y gente que nunca va a estar contentos con lo que yo diga o haga", indicó.

En la actualidad, el exalguacil realiza diversas presentaciones, como la que ofreció la pasada semana en Fresno, en California, en un evento organizado por el Partido Republicano y en donde reiteró su apoyo "hasta el final" a Trump.

En este acto además, según informan medios locales, opinó que se debería mandar de vuelta a sus países a todos los jóvenes indocumentados beneficiados con la Acción Diferida (DACA), el programa finalizado por la actual Administración y que evitó la deportación de 800.000 inmigrantes.

Comentarios