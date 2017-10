Katy Perry quiere ser una jueza 'constructiva' en la nueva edición de 'American Idol'

La cantante Katy Perry no tiene ninguna intención de convertirse en la próxima 'Simon Cowell' de ese subgénero televisivo que conforman concursos cazatalentos como 'Factor X', 'La Voz' y el que ahora cuenta con la estrella del pop como una de sus nuevas juezas: 'American Idol'.



De hecho, a diferencia del productor y magnate discográfico británico, conocido por la forma tan implacable y sarcástica que tiene de rechazar a aquellos concursantes que no le agradan, la diva estadounidense optará por un estilo mucho más "constructivo" y benevolente a la hora de evaluar a los aspirantes.



"No creo que ninguno de nosotros [en referencia a sus compañeros en el panel, Lionel Richie y Luke Bryan] crea que ser cruel sirva para algo. Lo que de verdad defendemos es la crítica constructiva. A nadie le conviene una actitud hostil y ofensiva, y nosotros de verdad lo entendemos porque en algún momento de nuestras carreras nos hemos encontrado en esa posición", explicó en un evento promocional de la nueva temporada.



Sin embargo, la diva estadounidense también es plenamente consciente de que hacer la necesaria criba entre los artistas que pasarán semanalmente a la siguiente fase y los que terminarán condenados al ostracismo no resultará nada fácil, o al menos llevar a cabo tan desagradable tarea sin que alguno de los derrotados acabe derramando alguna que otra lágrima.



"El desafío más importante que hemos tenido entre manos ha sido el de tener que decir que no a alguien sin que eso afectada demasiado a su autoestima", se sinceró.

