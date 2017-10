Arena destaca gran labor de Pulisic, Wood y Altidore

El entrenador de Estados Unidos, Bruce Arena, se mostró feliz por la manera como el equipo reaccionó ante el partido contra Panamá del hexagonal de la Concacaf de clasificación al Mundial de Rusia 2018 y que ganaron por goleada de 4-0.

"Era el partido a ganar y lo hicimos con personalidad, solvencia y sobre todo convencimiento que podíamos conseguir el objetivo", declaró Arena. "Desde el principio todo lo que hicimos en el campo estuvo en el buen camino".

Se refería a la manera como el equipo presionó sobre la defensa de Panamá y la velocidad que le impuso el centrocampista estelar Christian Pulisic, que fue la gran figura del partido, después de haber conseguido el primer gol al minuto 8 de iniciadas las acciones y luego dar el del 2-0 a Jozy Altidore a los 19.

"Los tres estuvieron brillantes y dominaron a los defensas para que nuestros contraataques fuesen realmente buenos y eficaces", destacó Arena, que con el triunfo, Estados Unidos ya ocupa el tercer lugar en la clasificación del Hexagonal de la Concacaf que le da boleto directo al Mundial de Rusia 2018 si después de la última jornada del próximo martes asegura la misma posición.

"No se puede pedir más de los tres jugadores con un gol para Pulisic, Wood y el doblete que consiguió Altidore", valoró Arena. "Ahora ya estamos donde queríamos estar después de haber perdido los dos partidos del hexagonal, además de tener la diferencia de goles a nuestro favor".

Arena no ocultó su satisfacción de haberle ganado la partida táctica al entrenador colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, al sorprenderlo con una gran velocidad en todas las acciones de los jugadores estadounidenses que encabezaron en el centro del campo Paul Arriola y Darlington Nagbe, mientras que Pulisic se movió libre por todo el campo.

Gómez naufragó en su estrategia y más después del gol temprano de Estados Unidos y Panamá fue un juego roto en manos del equipo anfitrión.

"Queríamos que la velocidad fuese un factor y lo conseguimos, pero además el gol que marcó Pulisic hizo también la diferencia", destacó Arena. "El poner a Michael Bradley en funciones defensivas era un riesgo, pero necesitábamos tener a cinco jugadores que atacasen con rapidez y rompiesen la defensa de Panamá y eso fue lo que sucedió".

Arena dijo que a pesar que Pulisic es el jugador que define como figura dentro del equipo no se trabaja en torno a él sino que el resto debe ser bueno para que al final tenga mejor producción.

"Ahora lo importante es que el equipo ha recuperado el camino del triunfo, la motivación y el estar ya cerca de la clasificación del Mundial", subrayó Arena, que desde que se hizo cargo del equipo el pasado noviembre para sustituir al alemán Jurgen Klinsmann, la selección de Estados Unidos tiene marca de 10-6-1, con 32 goles marcados y 11 encajados.

Mientras que Pulisic admitió que el equipo entendió la importancia del partido y respondió de una manera positiva como conjunto.

"Sabíamos lo que nos jugábamos e hicimos bien las cosas", señaló Pulisic. "No jugamos para acallar a los críticos, simplemente teníamos la obligación de conseguir la victoria si queríamos seguir con aspiraciones de estar en el Mundial".

El mismo sentir expresó Altidore, que logro un doblete, y además defendió la gran clase que tiene su compañero Pulisic, de 19 años, pero al que no deben cargarlo de presión.

"Hay que dejarle que juegue libre, como lo hizo hoy, y ver la manera como desequilibró la defensa de Panamá, pero luego hay que darle tiempo para que crezca y no cargarlo de halagos permanentes, que no son buenos cuando se es muy joven".

Por su parte, Bradley, capitán del equipo, destacó la manera como Estados Unidos respondió ante el reto de Panamá, pero ahora ya tenían que pensar en el último partido frente a Trinidad y Tobago, que no se juega nada y puede crearles muchos problemas.

"No debemos caer en el error que ya tenemos la clasificación porque no es cierto, todavía tenemos que conseguir otra victoria que nos permita no depender de otros resultados", señaló Bradley. "El trabajo no está terminado, será después que concluya el partido del próximo martes frente a Trinidad y Tobago.

Arena también reiteró que los 12 puntos que tienen son los que necesitaban, pero todavía les quedaba conseguir otros tres más para tener seguro el boleto a Rusia 2018, que sería el octavo mundial consecutivo al que acudiría la selección de Estados Unidos.

"Es un nuevo reto para el que debemos estar preparados con la mentalidad que debe ser el partido que tenemos que ganar, con un respeto máximo a nuestro rival, y asegurarnos que el triunfo es lo único que nos vale", agregó Arena.

