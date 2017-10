Newton enfocado en el partido luego de disculparse ante periodista

Cam Newton, mariscal de campo de los Panthers de Carolina, se encuentra con la mira puesta en el partido del domingo contra los Lions de Detroit, luego de ofrecer disculpas por haberse reído de la reportera Jourdan Rodrigue, cuando ésta le hizo una pregunta.

"Ahora estoy buscando dar vuelta a la página y concentrarme en nuestro próximo compromiso", dijo Newton, quien un día antes dijo que ofrecía disculpas a Rodrigue por usar palabras "extremadamente degradantes e irrespetuosas para las mujeres".

El miércoles, Rodrigue lo cuestionó sobre el trabajo de sus receptores para recoger declaraciones para el The Charlotte Observer.

Newton indicó a través de Twitter que "Después de un cuidadoso pensamiento, entiendo que elegí palabras extremadamente degradantes e irrespetuosas para las mujeres".

Agregó que "no era mi intención".

El mariscal de campo indicó que "si se ofendió por lo que dije, sinceramente le ofrezco disculpas".

En el mismo texto que publicó en su red social, dijo que "soy un hombre que trata de ser un modelo positivo en mi comunidad y de usar mi plataforma para inspirar a otros".

Agregó que basándose en lo anterior "lo que hice fue extremadamente inaceptable. Soy padre de dos hermosas hijas y, a su edad, trato de inculcarles que pueden hacer y ser cualquier cosa que quieran ser".

"He aprendido una lección valiosa. A los jóvenes que lean esto les digo que espero que aprendan algo también. No sean como yo. Sean mejores que yo", dijo el mariscal de campo.

Newton ha recibido fuertes críticas por los comentarios hechos a Rodrigue durante una conferencia de prensa el miércoles, que han afectado su relación con los patrocinadores.

Después de que el comentario de Newton se convirtió en un tema nacional, tres tweets anteriores de ella salieron a la luz en las redes sociales, que tenían una tendencia racial insensible.

"Me disculpo por los tweets que salieron de mi cuenta hace cuatro o cinco años. No hay excusas para esos tweets ni para el sentimiento detrás de ellos, estoy profundamente triste y me disculpo", dijo Rodrigue a manera de disculpa.

Comentarios