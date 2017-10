Ex presidente de Cataluña afirma que la región no está lista para la “independencia real”

El expresident de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha afirmado en una entrevista con Financial Times que Cataluña aún no está lista para la "independencia real". Según recoge el diario referente de la prensa económica, Mas, antecesor del actual presidente catalán, Carles Puigdemont, cree que Cataluña "se ha ganado el derecho a convertirse en un Estado independiente", pero admite de igual modo que entre los líderes independentistas existe un debate sobre si es el momento de hacer una declaración unilateral.

Como apunta el diario financiero, las palabras de Mas llegan el mismo día que el Gobierno ha aprobado un decreto ley para facilitar que las empresas puedan cambiar su sede social de manera inmediata. Esta nueva norma permitiría a entidades como CaixaBank agilizar su traslado de sede a Baleares, como ya hiciera Banco Sabadell a Alicante.

La cautela de Mas se une a la expresada este jueves por el conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, que afirmó en una entrevista con Ara que había que dar una última oportunidad al diálogo. Tanto Vila como Mas militan en el PDeCat, antigua CiU y miembro de la coalición de partidos pro-independencia Junts pel Sí.

"Para ser independiente", ha señalado Mas al rotativo británico, "hay algunas cosas que nosotros aún no tenemos". Entre ellas, según ha apuntado a Financial Times, estaría el control del territorio, la recaudación de impuestos o el sistema de justicia propio. “La cuestión ahora”, ha apuntado el expresident catalán, “es cómo ejercer el derecho [a ser Estado independiente], y para ello hay que tomar obviamente decisiones. Y estas tienen que tener un objetivo en mente: no se trata solo de proclamar la independencia sino de convertirse en un país independiente”.

