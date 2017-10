Fiscalía del TPIY, contenta con la no excarcelación de Mladic ante sentencia

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Serge Brammertz, se mostró complacido porque el excomandante serbobosnio Ratko Mladic, cuya sentencia se espera para noviembre, no ha sido liberado provisionalmente por motivos de salud.

La salud de Mladic, de 74 años, ha mejorado desde que fue detenido en 2011 porque sigue un tratamiento en La Haya, según los informes médicos, razón por la cual los jueces han denegado varias solicitudes de la defensa que pedían su traslado a Belgrado.

La última de esas peticiones llegó del Gobierno de Serbia hace tres días.

En un encuentro con medios internacionales, entre ellos Efe, Brammertz recordó que la sentencia en el juicio de Mladic será una "decisión histórica" del TPIY, cuyo mandato termina este mismo año.

El fiscal dijo tener "la esperanza" de que se le condenará a cadena perpetua por sus crímenes durante la guerra de Bosnia (1992-1995), el más cruento de los conflictos de desintegración de la antigua Yugoslavia.

"Mladic era el oficial número uno del ejército serbobosnio y tenía la mayor responsabilidad militar de los acusados que han sido juzgados" en el TPIY, explicó Brammertz.

Para la Fiscalía Mladic fue, junto al exlíder político serbobosnio Radovan Karadzic -condenado en 2016 a 40 años de cárcel- "el principal arquitecto de la campaña de limpieza étnica y el principal responsable del genocidio de Srebrenica" en Bosnia, en el que se calcula que fueron asesinados unos 8.000 varones musulmanes.

El excomandante se enfrenta a cuatro cargos de crímenes de guerra, cinco de lesa humanidad y dos de genocidio, siendo estos últimos los más difíciles de probar ante los jueces.

Brammertz insistió en que las tropas de Mladic no sólo asesinaron a hombres y niños, sino que también "desplazaron forzosamente a 40.000 mujeres", siendo esto "un elemento constitutivo de genocidio" porque "es un paso para acabar con una comunidad entera".

Preguntado por los continuos gestos de desafío de Mladic, que ha amenazado a las madres de Srebrenica durante las vistas orales y criticado abiertamente la existencia del TPIY, el fiscal prefirió no pronunciarse y puso el acento en el papel de las organizaciones de víctimas.

"Querían ver a Karadzic y Mladic arrestados en La Haya. Cuando me encontraba con los supervivientes me decían que, mientras ellos estuvieran sueltos, no podían pensar en una reconciliación o en seguir adelante", dijo el fiscal, por lo que sus juicios "justifican por sí solos la creación del tribunal".

Brammertz hizo una retrospectiva sobre su labor como fiscal jefe desde 2008 y explicó que una de sus tareas "más frustrantes" ha sido "elegir entre investigar crímenes graves u otros crímenes aún más graves que en un sistema judicial nacional serían el caso del año o del siglo".

Esto se debió a que los mismos jueces del TPIY, en el pasado, reducían el número de acusaciones que planteaba la Fiscalía por entender que ésta no tenía pruebas suficientes contra los acusados.

Su oficina entonces decidió no investigar los hechos cometidos en algunas regiones de Bosnia "sabiendo que allí también se habían cometido crímenes", dijo Brammertz.

"Las acusaciones no siempre se basan en la gravedad de los crímenes, sino en las evidencias disponibles", explicó el fiscal, que puso como ejemplo "casos con un número reducido de víctimas, pero en los que había una radiocomunicación interceptada o un trazo de pruebas respecto al comandante" que daba las órdenes.

Brammertz destacó la importancia de la colaboración con los Estados ya que "los tribunales internacionales sólo pueden ser exitosos si hay una agenda política que apoye su mandato".

El mandato del TPIY finaliza en 2017 y los casos que aún no se han cerrado pasarán al Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI).

El fiscal destacó que los avances en la cooperación con el TPIY por parte de los serbios se produjeron después de que la Unión Europea vinculara la detención de Mladic al futuro acceso de Bosnia al club europeo.

Sólo entonces el tribunal fue capaz de "establecer una cooperación mucho más profesional con la policía y los servicios de inteligencia", dando "un nuevo impulso al TPIY", aseguró Brammertz.

