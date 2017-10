La oposición de Bolivia pide a la CIDH opinión sobre la reelección de Morales

Una delegación de legisladores bolivianos de la oposición presentó hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre el intento del presidente boliviano, Evo Morales, de buscar la reelección pese al "no" de los ciudadanos en el referendo de 2016.

"Le hemos requerido que se protejan nuestros derechos respecto al voto que los bolivianos emitimos en el referendo del 21 de febrero de 2016, en el cual la opción del 'no' ganó rechazando la reforma de la Constitución para introducir una nueva reelección del presidente (la tercera) y que hoy él pretende desconocer", dijo el senador Óscar Ortiz en declaraciones a los periodistas a su salida de la CIDH.

La disputa entre el Gobierno y la oposición por este asunto comenzó cuando los legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron en septiembre al Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia declarar que son inaplicables o ilegales varios artículos de la Constitución y de la ley de Régimen Electoral que impiden a Morales buscar la reelección en 2019.

Se trata de la primera iniciativa concreta asumida por el partido de Morales para conseguir su habilitación como candidato a los comicios previstos para 2019, a pesar de que un referendo popular ya vetó ese intento en febrero de 2016.

"Hoy se pretende desconocer ese resultado mediante la introducción de una acción que busca que se declaren inconstitucionales artículos de la Constitución, lo cual es absurdo, buscando que quede habilitada la reelección indefinida", explicó el senador Ortiz.

La intención de los legisladores es que la CIDH se pronuncie sobre "la vulneración de los derechos" que representaría esa decisión, con base en el artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el referido al derecho al voto y a la participación en la toma de decisiones políticas.

"Ese derecho está desconocido por esta acción interpuesta ante el TC, que lamentablemente la ha admitido", consideró el senador a su salida de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"El Gobierno ha interpuesto una acción argumentando por un lado que se están violando los derechos de Evo Morales a ser elegido nuevamente, pero nosotros argumentamos que ya hay precedentes en la CIDH de que limitar la elección indefinida o sucesiva no constituye una violación de derechos humanos", señaló.

Los legisladores también argumentan que "los tribunales constitucionales pueden revisar si las leyes y otras normas inferiores contradicen o no la Constitución, pero nunca si la Constitución es inconstitucional".

La visita de la oposición a la CIDH llega un día después de que representantes del Gobierno y el oficialismo en el Congreso denunciaran en la OEA la "injerencia" del secretario general, Luis Almagro, en este asunto.

Almagro se pronunció al respecto el pasado 22 de septiembre con un tuit en el que pedía a Morales que respete la decisión popular de esa consulta.

"@evoespueblo deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo", escribió entonces el excanciller uruguayo, que no estuvo presente en la sesión de ayer del Consejo Permanente y no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.

