Marc Anthony y JLo organizan concierto de estrellas por víctimas de desastres

Miami, 6 oct (EFE).- La iniciativa "Somos una voz", de Marc Anthony y Jennifer López, anunció hoy el cartel de un concierto benéfico que reunirá en Miami el próximo día 14 a estrellas como Romeo Santos, Gente de Zona, Alejandro Sanz y Daddy Yankee en favor de las víctimas de los recientes desastres naturales.

Junto a ellos, actuarán además en el Marlins Stadium de Miami Camila, Nicky Jam, DJ Khaled y Prince Royce, en una lista de artistas que podría aumentar en los próximos días.

Y desde Los Ángeles participarán a través de videoconferencia la propia Jennifer López, su actual pareja, Alex Rodriguez, Selena Gomez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba y Sofía Vergara.

A esta lista de famosos hay que se conectará desde Los Ángeles hay que añadir a Channing Tatum, Gina Rodriguez, Paris Jackson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kris Jenner, entre otras celebridades.

Las entradas del concierto costarán desde 15 dólares y el estadio de los Marlins decidió no cobrar a los organizadores para poder aumentar los fondos, que se destinarán a las víctimas de los huracanes Irma y María en el Caribe y Florida y los recientes terremotos en México.

La recaudación se entregará a la Cruz Roja Americana, US Fund for UNICEF, Save the Children Federation, Feeding America y Habitat for Humanity International, entre otras organizaciones.

"Juntos, somos una voz poderosa que traerá esperanza y alivio a las personas que más lo necesitan", señalaron los organizadores.

"Somos una Voz" logró recaudar 509.000 dólares a través de internet para poder ofrecer comida, medicinas y refugio a las víctimas de estos desastres naturales.

Marc Anthony y Jennifer López se sumaron además a la iniciativa del músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda de componer una canción, "Almost Like Praying", en honor al país de origen de los tres, Puerto Rico.

La letra de este tema, cantado en inglés y español, está compuesta mayoritariamente por una enumeración de los 78 municipios de la isla, que fue devastada por el paso de María, que dejó a su paso al menos 34 muertes y un enorme daño en infraestructuras, que dejó sin agua y luz a buena parte de la isla.

"Somos una voz" es una coalición de artistas que reúne a estrellas como Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Juanes, Camila Cabello, Ricky Martin, Ed Sheeran, Edward Norton, J Balvin, Chayanne, John Leguizamo, Narciso Rodríguez, Paul Simon, Romeo Santos, Tommy Torres y Vin Diesel, entre otros muchos.

