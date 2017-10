Uruguay genera redes para exportar sus diseños de moda a nivel internacional

Uruguay busca posicionar sus diseños de moda en el mercado internacional a través de una ronda de negocios en la que participarán compradores de Estados Unidos, Argentina y Chile, en el marco de una nueva edición de la semana de la moda en Montevideo, la Itaú MoWeek.

Así lo expresó hoy a Efe la jefa de proyectos en el área de promoción de exportaciones de la agencia uruguaya promotora de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, Andrea Damico, quien indicó que este tipo de instancias contribuyen a un mejor posicionamiento del diseño uruguayo a nivel internacional.

"Este evento es importante porque es una acción de posicionamiento y una forma de que las empresas (uruguayas) se vayan acercando al mercado internacional, ya que muchas ya exportan pero otras están empezando el camino", manifestó Damico.

"Realmente es un muy buen ejercicio, porque aunque no te compren cuando te entrevistan te dan feedback (retroalimentación), te dicen qué tenes que mejorar y te cuentan un montón de cosas", añadió.

Por otro lado, la ejecutiva señaló que se trata de la tercera edición del evento, por lo que en esta oportunidad se hizo foco en "la profesionalización" y se realizó un taller previo de preparación junto a los diseñadores, lo que evidenció los avances logrados.

"Desde el primer año a este se nota una evolución en el training (entrenamiento) y la profesionalidad que están teniendo nuestros diseñadores", agregó.

Por otro lado, Damico apuntó que tanto una compradora chilena que no había participado antes como un estadounidense que ya lo había hecho el año pasado se acercaron "justamente para buscar cosas en Uruguay" y conocer el diseño local.

"Eso es una satisfacción porque vamos construyendo redes y posicionando a Uruguay. Entre todos vamos generando una cosa que realmente derrama de la manera que queremos", valoró.

La instancia de negocios es organizada por la agencia uruguaya de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI y la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU).

Allí participarán diseñadores de indumentaria, calzado y accesorios, según detalló Uruguay XXI en un comunicado.

Luego de la reunión, los visitantes extranjeros recorrerán la MoWeek para "conocer más sobre las creaciones y la calidad del diseño" uruguayo, según añade el texto.

Los compradores extranjeros que participarán son las estadounidenses Assembly, In Support Of, The Voyager Shop y Madame Killer, así como la argentina Panorama Store y la chilena Te Vistes.

El Hotel Cala di Volpe de Montevideo acogerá las rondas de negocios, en paralelo a la decimoquinta edición de la Itaú MoWeek, centrada en las tendencias del próximo verano austral 2018, que se celebra este 6,7 y 8 de octubre.

