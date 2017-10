"Ernesto", la película japonesa sobre la revolución del "Che" Guevara

La vida de Freddy Maymura, un guerrillero boliviano de origen nipón que combatió junto a Ernesto "Che" Guevara en Bolivia, inspira una película japonesa que ha sido rodada en Cuba en español y que se estrena hoy en los cines del país asiático.

La cinta "Ernesto" -nombre con el que se conocía a Maymura- narra la historia de este hijo de inmigrantes japoneses en Bolivia cuya vida dio un giro radical al conocer al "Che" mientras estudiaba Medicina en La Habana en los años 60.

"Me impactó mucho el personaje de Freddy, no se me iba de la cabeza ese joven que murió luchando junto al 'Che' Guevara", explicó hoy a Efe el director Junji Sakamato, que descubrió a su protagonista mientras investigaba sobre la emigración de japoneses a Bolivia desde finales del siglo XIX.

Marcado por su encuentro con el "Che", Freddy decidió alistarse en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN), la guerrilla internacionalista que el carismático líder revolucionario argentino emprendió en las selvas del país andino.

El joven, quien también era conocido con el apodo de "el médico" entre los guerrilleros del ELN, murió en agosto de 1967 a los 25 años a manos del ejército boliviano.

La cinta, rodada casi en su totalidad en español y coproducida por Cuba, arranca con un episodio bastante desconocido, la visita del "Che" a la ciudad japonesa de Hiroshima en el verano de 1957, doce años después de que fuera devastada por Estados Unidos con una bomba atómica.

"Teníamos las fotos que el 'Che' hizo en ese viaje, que tanto le impactó, y encontré los diarios del único periodista que cubrió la visita. Nunca se publicó la noticia pero el reportero dejó los detalles escritos en varias notas", reveló Sakamato, que también contó con el asesoramiento y el visto bueno del hijo del guerrillero, Camilo Guevara.

El conocido actor japonés Joe Odagiri, de 41 años, ha sido el encargado de meterse en la piel del romántico e idealista personaje, para lo que adelgazó 12 kilos y aprendió español con un marcado acento boliviano, ya que todos sus diálogos son en este idioma.

"No es nativo y ha sido muy difícil, pero lo más importante para los actores es ser capaces de transmitir sus emociones y eso lo ha hecho muy bien", comentó el director, que visitó Cuba y Bolivia una docena de veces para preparar la cinta, aunque reconoce que no ha sido capaz de aprender español.

Entre los actores cubanos que participan en el filme se encuentran Miguel Valero Acosta, que interpreta al mítico guerrillero, y Armando Miguel Gómez como José, el compañero revolucionario de Freddy.

"Ernesto", que se estrenará en Cuba y Bolivia en noviembre, llega a las pantallas de Japón coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Guevara y del propio Maymura.

"También en Japón fue un símbolo para toda una generación y me he dado cuenta de que hay muchos jóvenes aquí que a pesar de no haber vivido esa época son capaces de sentir el espíritu revolucionario del 'Che' Guevara", apuntó el director.

Sakamoto, de 59 años, es responsable de filmes como "Face" (2000), con el que ganó el premio al mejor director de la Academia nipona de Cine, "My House" (2003) o "Children of the Dark" (2008).

