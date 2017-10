UE insiste en que el acuerdo nuclear con Irán debe ser implementado por todos

La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró hoy su llamada para que todas las partes respeten el acuerdo nuclear con Irán, un pacto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría pedir revisar la próxima semana.

"Continuaremos asegurándonos de que el acuerdo con Irán es totalmente implementado por todas las partes", dijo Mogherini en un comunicado para felicitar a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares por el premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado hoy.

La portavoz comunitaria Catherine Ray insistió en una rueda de prensa en que el acuerdo "es una solución duradera a largo plazo para el tema nuclear iraní", que ha sido reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que "está funcionando".

Ray aseguró que la Comisión "sigue de cerca todos los desarrollos" con respecto al acuerdo, pero evitó adelantar posibles escenarios si EEUU decide salirse del acuerdo.

"Mogherini ha dicho claramente que el acuerdo no puede renegociarse", insistió.

Donald Trump planea anunciar la próxima semana que el acuerdo nuclear con Irán y otros cinco países "no está en el interés nacional" de EEUU y pedirá, por tanto, al Congreso que lo revise, un paso que no implica la salida del pacto pero sí podría ser un primer paso para ello, según informaron ayer el diario "The Washington Post" y la cadena "CNN".

Por otra parte, la jefa de la diplomacia europea afirmó hoy que el Nobel de la Paz supone una defensa de la "no proliferación y el desarme como un objetivo de toda la comunidad internacional" y subrayó su "compromiso" de cooperar con sus socios hacia este fin.

"Estamos trabajando para encontrar una solución pacífica hacia la desnuclearización de la península de Corea", dijo Mogherini, quien llamó también a implementar y revisar el Tratado de No Proliferación, y pidió la entrada en vigor de Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Comentarios