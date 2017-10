Los cinco conciertos para recordar a Black Sabbath

Tras cincuenta años de carrera artística, la agrupación pionera en el “Heavy Metal” y liderada por Ozzy Osbourne le dice adiós a los escenarios.

Tras una última función en Birmingham, lugar donde inicio su camino musical en 1968, les recordamos cinco de los conciertos más recordados.

Black Sabbath live Paris 1970

Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward iniciarían la historia de metal. La agrupación británica tomó fuerza desde este evento en Paris.

California Jam 1974

Este festival musical contó con la participación de la banda liderada por Osbourne ante 200.000 personas, en compañía de Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer Eagles y Earth, Wind & Fire.

Nassau coliseum N.Y 1980 Con Ronnie James Dio, este hace parte del álbum Live evil

Ozzy Osbourne fue despedido de la banda en 1979 para ser reemplazado por Ronnie James Dio.

Live Aid 85 Philadelphia 1ra reunion

El concierto que tuvo lugar en Filadelfia, el 13 de julio de 1985. Este significó la reunión de toda la banda por primera vez desde 1978.

The End of The End 2016

Es el nombre del documental que recuerda los mejores momentos de la banda británica en su última gira en 2016 y 2017.

Comentarios