Los libros que debe leer de Kazuo Ishiguro, el nuevo Premio Nobel de Literatura

El escritor británico ha forjado historias alrededor de lo enigmático, la memoria y el tiempo. Sus personajes se sumergen en un camino para resarcir los errores del pasado, esperando con ello alterar su presente.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Los restos del día”, (The Remains of the Day), Premio Booker 1989. Narra el viaje de un mayordomo por Inglaterra en busca de una ama de llaves. En 1993, el cineasta James Ivory realiza una adaptación para cine.

“Nunca me abandones” es otra de las obras nominadas al Premio Booker del autor. Esta novela distópica fue nombrada por la revista TIME como la mejor novela de 2005. Ishiguro se adentra en el proceso de aprendizaje de una niña interna en un centro de Inglaterra para niños donantes.

Su primera novela fue “Pálida luz en las colinas”, (A Pale View of Hills), 1982, con ella inició su recorrido literario por Reino Unido. Etsuko es la protagonista de la historia que, tras la muerte de su hija mayor, hace una reflexión de su vida y la de su hija menor.

Su más reciente escrito es “El gigante enterrado” (The Buried Giant), 2015, sitúa al lector en la Inglaterra de la Edad Media, luego del paso de los romanos. En una de aldea se encuentran Axl y Beatrice, una pareja de ancianos que salen en busca de su hijo.

“Un artista del mundo flotante” (An Artist of the Floating World, 1986), “Los inconsolables” (The Unconsoled, 1995) y “Cuando fuimos huérfanos” (When We Were Orphans, 2000) son otras de sus ocho obras que lo llevaron a ganarse el Nobel de Literatura 2017.

