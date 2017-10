Gobierno de Costa Rica advierte presencia de cocodrilos por crecida de ríos

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de Costa Rica advirtió de la presencia de cocodrilos debido al incremento de las lluvias y el desbordamiento de los ríos por la tormenta tropical Nate, que mantiene en emergencia nacional al país y que ha causado ya dos muertos y 5.000 desplazados.

Según un comunicado del Minae, "los cocodrilos que se encuentran de manera natural en la zonas marino-costeras podrían haberse desplazado para resguardarse de los altos aguaceros a sitios que ahora están cubiertos por el agua".

Por ello, aconsejan no acercarse a lugares donde haya aguas estancadas o donde los ríos se han desbordado y permanezca inundado, así como evitar la práctica de deportes acuáticos tales como natación o surf en los lugares de agua estancada, aún cuando se sepa con anterioridad que en estos lugares no ha habido presencia de cocodrilos.

Además, no dejar mascotas o animales domésticos cerca de los lugares inundados y, en caso de encontrarse con un cocodrilo, no molestarlo, no alimentarlo y no tratar de manipularlo sin la capacitación adecuada.

Una vez las inundaciones hayan cesado, se deben revisar con cuidado los lugares donde podrían quedar atrapados algunos cocodrilos, y tiempo después ellos migraran de nuevo a los ríos, esteros y el mar donde es su hábitat natural.

Por último, el Ministerio recomienda a las autoridades locales, comunidades, instituciones públicas y privadas, y ONG realizar reconocimientos generales para localizar cocodrilos que puedan representar algún riesgo para la población, no matarlos y comunicarse con las autoridades.

