El TC alemán ratifica el umbral del 5 % como condición para obtener escaños

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ratificó hoy la validez de la norma que establece un umbral mínimo del 5 % de los votos en las elecciones generales para obtener escaños en el Bundestag (cámara baja).

El TC avaló ese requisito al rechazar una demanda contra el resultado de los comicios de 2013, presentada por un particular que consideraba que la cláusula era claramente inconstitucional.

Antes de su querella el demandante había pedido al Parlamento la creación de un "derecho de voto eventual" por medio del cual un elector podría determinar que partido debía recibir su voto en caso de que el partido escogido por él como primera opción no alcanzará el 5 % exigido.

El TC respondió a la demanda argumentando que, aunque en 2013 los votos que al final no habían sido considerados para el reparto de los escaños habían sido más que los habituales, esto no podía ser considerado atípico ni algo que no pudiera considerarse dentro de lo posible.

Por otra parte, alegó que los argumentos para declarar inconstitucional la cláusula del 3 % de los votos para obtener escaños en el Parlamento Europeo (PE) no se puede extrapolar a la cláusula del 5 % para obtener escaños en el Bundestag.

La diferencia esencial entre los dos parlamentos, subrayó, es que el PE no tiene que elegir un gobierno y por lo tanto no hay razón para crear reglas que faciliten la formación de mayorías.

La cláusula del 5 % existe en Alemania desde 1949, aunque inicialmente bastaba con que un partido superase el umbral en uno de los estados federados.

A partir de 1953, sin embargo, se determinó que un partido, para obtener escaños y formar un grupo parlamentario, necesita un mínimo del 5 % por ciento en todo el territorio federal.

