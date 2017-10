Jóvenes de 196 países hablan en Bogotá de paz y cambio social en cumbre OYW

Jóvenes de 196 países se dieron cita hoy en Bogotá en la apertura de la cumbre One Young World (OYW) para respaldar la naciente paz en Colombia y promover un cambio social frente a problemas como el calentamiento global y la pobreza.

El retumbar de tambores y los movimientos de un grupo de bailarines abrieron una colorida ceremonia que se asemejó por momentos a la inauguración de unos Juegos Olímpicos cuando decenas de participantes desfilaron con sus banderas en la Plaza de Bolívar, en pleno corazón de Bogotá.

Así, la capital de Colombia se convirtió en el primer escenario en Latinoamérica de este encuentro que tuvo su primera edición en Londres en 2010 y se desplazó en los años siguientes a Zúrich (Suiza), Pittsburgh (EE.UU.), Johannesburgo, Dublín, Bangkok y Ottawa.

"Sus decisiones van a definir el curso de la historia", afirmó el presidente de Colombia y actual Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, al dar la bienvenida a los asistentes a esta reunión, de la que también hacen parte personalidades de la política, el deporte, la música, la farándula y activistas sociales.

A juicio de Santos, "la democracia, la libertad, la preservación del medio ambiente no son ideas vacías".

"Ustedes con sus acciones pueden llenarlas de sentido", añadió el jefe de Estado, que lideró un proceso de paz con las FARC que concluyó en noviembre pasado con un acuerdo que permitió acabar con más de 50 años de conflicto.

Según el gobernante colombiano, "es posible" alcanzar "un mundo que toma sus decisiones más importantes empujado por la esperanza y no por el miedo".

Santos cerró la ceremonia con un pedido a los miles de asistentes para que encendieran las linternas sus teléfonos móviles y convirtieran ese escenario en una celebración por la vida.

El exsecretario general de la ONU Kofi Annan destacó por su parte que Colombia "ha logrado un gran progreso" en el que considera un "difícil camino hacia la paz" y de este modo se ha convertido en una inspiración.

"Todos debemos encontrar inspiración en su ejemplo", declaró Annan, para quien la paz de Colombia demuestra lo que siempre ha creído: "que sí es posible cambiar para mejorar, todos pueden marcar una diferencia".

También Kate Robertson, una de las organizadoras del encuentro, celebró el proceso de paz de Colombia, que puso fin al conflicto armado más antiguo del continente, y lo consideró clave para la cumbre One Young World (OYW).

"La inspiración hace que la visión se concrete y vimos el camino de gran coraje que Colombia ha iniciado con la paz y dijimos, 'bueno en el futuro en algún momento estos líderes jóvenes de otro país (...) digan vi al presidente Juan Manuel Santos y creo que la paz es posible", dijo Robertson, quien señaló que el OYW tiene como visión "lo que puede lograr un joven líder".

Y sobre el papel de los jóvenes, la Nobel de la Paz en 2011 y cofundadora del grupo Women Journalists Without Chains, Tawakkol Karman, recordó que han estado "siempre en el corazón de todas las grandes transformaciones" y son "la fuerza que impulsa las revoluciones".

"Ustedes pueden cambiar el mundo para que se convierta en el que ustedes quieren", dijo en su intervención Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006, pero advirtió que "si no lo sueñan, si no lo imaginan, no será posible".

El músico y activista irlandés Bob Geldof enfiló sus críticas durante su discurso contra los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping.

"Cómo se atreven a comportarse como lo hacen", se preguntó Geldof, quien se quejó de que este es un mundo sin liderazgo.

Desde hoy y hasta el próximo sábado, los asistentes a esta cumbre debatirán sobre "Alivio de la Pobreza y Desarrollo Económico", corrupción, "El negocio como fuerza para el bien", "De la supervivencia a la resiliencia: Preparando a los niños refugiados sirios para el futuro" e inclusión.

También discutirán acerca de la injusticia racial, los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero e intersexuales) y educación, entre otros.

