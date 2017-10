Moreno nombra a Vicuña vicepresidenta temporal de Ecuador en lugar de Glas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó hoy a una sucesora temporal de su vicepresidente Jorge Glas, en prisión preventiva por presunta corrupción, y colocó en ese cargo a la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, en una decisión destinada a llenar -dijo- el vacío institucional.

Quito, 4 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó hoy a una sucesora temporal de su vicepresidente Jorge Glas, en prisión preventiva por presunta corrupción, y colocó en ese cargo a la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, en una decisión destinada a llenar -dijo- el vacío institucional.

El anuncio fue hecho por el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, apenas tres horas después de concluir un encuentro de Moreno con periodistas en el que había revelado una solicitud de "ayuda" a los abogados de la Presidencia, para encontrar el mecanismo de sustitución.

La nueva vicepresidenta en funciones estará en ese cargo mientras "dure la ausencia temporal" de Glas, precisa el decreto ejecutivo que la designa.

"Lo asumo con humildad y compromiso militante y con toda responsabilidad, como cofundadora de este proceso político y con toda la responsabilidad y el compromiso patriótico con el pueblo ecuatoriano", afirmó Vicuña en el Palacio de Gobierno.

En una imprevista y breve comparecencia que duró apenas dos minutos y en la que los periodistas no pudieron hacer preguntas, agradeció al "compañero presidente" Moreno la "confianza" que depositaba en ella al concederle esta "enorme responsabilidad".

La responsabilidad de "asumir la vicepresidencia de la República y sobre todo de coordinar un proceso fundamental que es el de la consulta popular", declaró sobre las atribuciones que le ha concedido el presidente en su decreto número 176.

El documento oficial, difundido a primera hora de la tarde por la Secretaría de Comunicación, señala que "es indispensable para la estabilidad institucional del Estado, que toda institución pública cuente con una autoridad que la dirija y represente de manera personal y directa, a fin de cumplir adecuadamente su función institucional y legal".

El decreto fue difundido después del encuentro de Moreno por la mañana con diez de los principales periodistas del país, a los que respondió sus preguntas por poco más de hora y media.

Allí estaban la presentadora Janeth Hinostroza, de Telemazonas; el veterano Alfonso Espinosa, de Ecuavisa, y Diego Oquendo, de Radio Visión, los otrora enemigos número uno del régimen de Rafael Correa y máximos exponentes de lo que este denominaba la "prensa corrupta".

Después de hacer repaso a la situación nacional en el inusual encuentro, de citar a una docena de personajes históricos y bíblicos, de hablar de la corrupción y de la consulta popular que quiere llevar a cabo -aparentemente en enero o febrero de 2018-, una de las últimas preguntas fue sobre el futuro de la Vicepresidencia.

"Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente. En base a eso, he pedido al equipo de abogados de la Presidencia que me ayude a tomar una decisión", adelantó Moreno sin decir que ya tenía tomada la decisión.

Sospechoso de asociación ilícita en la trama Odebrecht, Glas ingresó en una prisión de Quito el lunes, después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia Miguel Jurado ordenara su encarcelamiento y el de su tío Ricardo Rivera.

Lo hizo luego que la Fiscalía solicitara ese mismo día el cambio de unas medidas cautelares a las que ya estaba sometido desde hacía varias semanas: prohibición de salida del país y de enajenación de bienes.

La Fiscalía pidió su detención tras obtener nueva información que aparentemente vincularía a Glas con el delito de asociación ilícita en relación a la trama de corrupción de la constructora brasileña.

Su abogado, Eduardo Franco Loor, anunció hoy que apelará la medida cautelar y dijo que su defendido "está muy bien, lleno de fe, de esperanza y está muy firme porque él es un hombre inocente de todos los cargos que se le imputan".

Debido a su permanencia en prisión, el ya suspendido Glas no se ha manifestado sobre su sustitución temporal, que podría convertirse en permanente en el caso de que se ausentara más de tres meses.

Distanciados desde agosto a raíz de una fulminante crítica de Glas en los medios de comunicación sobre el alcance de la deuda nacional, Moreno designó a Vicuña en virtud del artículo 150 de la Constitución ecuatoriana, que faculta al mandatario a designarle reemplazo en caso de inhabilitación por razones de fuerza mayor.

En su decreto presidencial, le encarga a la nueva vicepresidenta temporal, entre otras funciones, "realizar el seguimiento al proceso de consulta popular y referéndum, iniciado con el pedido de control constitucional solicitado por el presidente de la Corte Constitucional".

Psicóloga clínica de la Universidad de Guayaquil y con un máster en Administración de Empresas, Vicuña nació en Guayaquil el 13 de febrero de 1978 y, además de ser ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue legisladora del movimiento oficialista Alianza País desde 2009 hasta mayo de 2017.

