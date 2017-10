"Blader Runner 2049" agita la cartelera de Estados Unidos

"Blade Runner 2049", la esperada secuela de la famosa película de ciencia-ficción de Ridley Scott "Blade Runner" (1982), figura como la gran atracción en los cines de Estados Unidos en un fin de semana en el que también se estrenan "My Little Pony: The Movie" y "The Mountain Between Us".

Con Harrison Ford, Ryan Gosling y la cubana Ana de Armas como protagonistas, "Blade Runner 2049" cuenta con la dirección del canadiense Denis Villeneuve ("Arrival", 2016).

Los humanos y replicantes vuelven a encontrarse en esta película, llena de guiños y homenajes a la primera cinta y que transcurre 30 años después de la historia original.

Inspirada en los juguetes de Hasbro, la cinta animada "My Little Pony" cuenta en su versión original con las voces de Emily Blunt, Michael Peña y Zoe Saldaña.

Ante una temible amenaza que se cierne sobre Ponyville, las heroínas de "My Little Pony" deberán afrontar una gran aventura para proteger su hogar.

Kate Winslet e Idris Elba forman la pareja protagonista de "The Mountain Between Us", un drama de supervivencia dirigido por el realizador Hany Abu-Assad ("Paradise Now", 2005).

Tras el accidente de la avioneta en la que viajaban, dos desconocidos se ven obligados a ayudarse entre ellos si quieren sobrevivir en una gélida cordillera.

En los estrenos limitados sobresale "The Florida Project", una película del cineasta Sean Baker ("Tangerine", 2015) con Willem Dafoe como estrella y que, tras presentarse en el Festival de Cannes, ha atraído la atención de los expertos de cara a los Óscar.

