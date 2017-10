Fundéu BBVA: "agotado", alternativa a "sold out"

La expresión "agotado" es una alternativa válida en español al anglicismo "sold out", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En la prensa se ven escritas frases como "Tres meses antes de la fecha de celebración ya se había colgado el cartel de sold out" o "El adorno navideño de la discordia, la gorra de Donald Trump, sold out".

El diccionario Cambridge explica que "sold out" se usa 'cuando se han vendido todas las entradas para una película, concierto, etc.' y 'cuando en una tienda no queda nada que vender de un determinado producto'.

Ese concepto puede expresarse en español con la voz "agotado" o, si se desea ser más específico, "entradas agotadas" o "artículo agotado".

Así, en los ejemplos anteriores, habría sido preferible evitar el anglicismo y escribir "Tres meses antes de la fecha de celebración ya se había colgado el cartel de entradas agotadas" y "El adorno navideño de la discordia, la gorra de Donald Trump, agotado".

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.

Comentarios