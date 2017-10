El escritor mexicano Ruy Sánchez espera un nobel poco conocido para leerlo

El escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez, quien estuvo cerca del nobel de literatura Octavio Paz, confió hoy en que la Academia Sueca distinga mañana a un autor poco conocido para poder leerlo.

"Yo le agradezco a la Academia del Nobel cuando me descubre a un autor que no he conocido y espero mañana me haga leer a uno nuevo", dijo a Efe Ruy Sánchez al aludir al anuncio del ganador del Nobel de Literatura de este año.

"Las agencias de apuestas sobre quién ganará juegan a elucubrar sobre vacío, no se cuela ninguna información nunca", señaló al referirse a las quinielas que favorecen al japonés Haruki Murakami, al keniano Ngugi Wa Thiong'o, al sirio Adonis y al israelí Amos Oz.

El jurado trabaja en absoluto secreto y no tiene caso hacer pronósticos, aseguró Ruy Sánchez, quien recordó el viaje que hizo a Suecia en 1990 para asistir a la entrega del máximo galardón de las letras a Octavio Paz.

La decisión, dijo, tendrá que ver con los candidatos que promueva el club de lectura de viejitos que es la Academia, a quienes les gusta descubrir a autores desconocidos.

El novelista, cuentista, ensayista y poeta mexicano calificó a la Academia Sueca de protocolaria sin ser solemne.

"Hay un rey y una reina, pero el banquete lo sirven los estudiantes y el espectáculo principal igual: Cuando ganó Paz un hombre en motocicleta imitó los ruidos de mercados de otros países", recordó.

"Luego dijeron que iban a hacer un concierto de Bach, pero se referían a la palabra inglesa bag (bolsa) y con unas de papel interpretaron un fragmento de una cantata de Bach", agregó.

Alberto Ruy dijo que los escritores valiosos no siempre están en las grandes industrias ni en las carteleras internacionales y elogió la decisión de entregar los dos últimos premios a la periodista bielorrusa Svetlana Aleksiévich, en 2015, y al cantautor estadounidense Bob Dylan, en 2016.

"El premio a Dylan es porque llegó una nueva generación de viejitos a la Academia, quizás en 20 años tendremos a un cantante de rap ganador del Nobel, hay magníficos y algunos hacen buena literatura", aseveró.

Desde su creación en 1901, el Nobel de Literatura ha distinguido a 113 autores, 14 de ellos mujeres.

De habla hispana han sido premiados los españoles José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989), los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971).

Además, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982), el mexicano Octavio Paz (1990) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).

