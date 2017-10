Alonso: "No alcanzamos las metas que todos esperaban"

El español Fernando Alonso aseguró este jueves en la antesala del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno que fue "especial" trabajar durante los tres últimos años en el proyecto McLaren Honda, si bien reconoció que no alcanzaron "las metas que todos esperaban".

En declaraciones recogidas por la web especializada Motorsport.com, el piloto asturiano asumió que la colaboración entre McLaren y Honda no tuvo los resultados esperados. "No se cumplieron nuestros objetivos, no alcanzamos las metas que todos esperaban y eso es una pena. Estamos tristes por ello", dijo.

"Pero estamos orgullosos del trabajo que el equipo hizo, de todas las dificultades que logró salvar y de superar todos los inconvenientes con que nos encontramos en los test invernales. Tratamos de superar todo eso en el menor tiempo posible", recalcó.

El doble campeón del mundo (2005 y 2006, con Renault) subrayó asimismo que, "aunque la falta de resultados indique lo contrario", él "siempre" estará orgulloso de este proyecto. "Realmente espero lo mejor para McLaren en el futuro y para Honda, porque los dos se lo merecen después de estos tres últimos años", afirmó.

Según el piloto ovetense, de 36 años, lo que impidió que la colaboración fuese fructífera fue el hecho de llegar "al inicio de cada temporada empezando de cero".

"Cuando haces un trabajo tienes la esperanza de que el año siguiente va a comenzar desde ahí y que la diferencia con los de delante será cada vez más corta. No fue así. Cada temporada tuvimos que cambiar la filosofía del motor, la posición del turbo, muchos cambios de cosas diferentes que nos retrasaron demasiado en el desarrollo", analizó.

"Así que tuvimos que mejorar las cosas mucho y en cada carrera", agregó, "hasta que logramos un paquete, una unidad de potencia que más o menos funcionaba".

"Lo bueno es que gracias a la mentalidad japonesa nunca se dieron por vencidos, nadie arrojó la toalla. Todavía siguen trabajando siempre. Incluso si estás fuera de la Q1, los ingenieros pasan veinte horas frente a la pantalla del ordenador para seguir mejorando. No mejoramos mucho la situación, pero no fue porque no le echaran horas de trabajo", sentenció.

Comentarios