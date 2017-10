Ogier marca el mejor tiempo en el ensayo previo

El francés Sébastien Ogier (Ford Fiesta) ha marcado el mejor tiempo en el tramo de ensayo previo ('shakedown') de la 53 edición del Rally de Cataluña-España, puntuable para el Mundial y que este viernes se pondrá en macha con los primeros seis tramos cronometrados.

La prueba de este jueves se ha disputado en un terreno entre PortAventura y Solou, sobre un piso mixto, de tierra y asfalto, en el que el francés, líder del mundial, ha vuelto a mostrar su poderío, con un tiempo de 2:05.2 sobre un recorrido de 2'97 kilómetros.

El británico Kris Meeke (Citroën C3) ha sido el segundo piloto más rápido, seguido del noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai). El español Dani Sordo (Hyundai) ha sido el quinto piloto más rápido.

El francés Sébastien Ogier ha comentado que el parón de seis semanas ha sido muy largo, pero que se sentía "estoy contento de volver a ponerme al volante. El 'shakedown' aquí no es lo mejor para volver a coger ritmo, así que es un reto, pero es igual para todos. Estoy en cabeza y me siento confiado, pero todo sigue abierto".

"Esta semana no me voy a centrar en mantener la ventaja. Quiero aumentarla, aunque sabemos que no será fácil. Todo el mundo se muestra un poco impaciente queriendo saber dónde voy a ir, pero ahora no es el momento, ya que durante el próximo mes y medio tengo que estar centrado en estar al 100% para conseguir el título", ha señalado a la finalización del tramo de pruebas.

