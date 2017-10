Madaí Pérez: "Regresar a Chicago es volver a mi cuna"

La mexicana Madaí Pérez, maratonista más rápida de Hispanoamérica en la historia, aseguró hoy que correr los 42 kilómetros y 195 metros el próximo domingo en Chicago será como regresar al sitio donde nació, lo cual la llena de alegría.

México, 5 oct (EFE).- La mexicana Madaí Pérez, maratonista más rápida de Hispanoamérica en la historia, aseguró hoy que correr los 42 kilómetros y 195 metros el próximo domingo en Chicago será como regresar al sitio donde nació, lo cual la llena de alegría.

"Estoy muy contenta, regresar a Chicago es volver a mi cuna, al sitio especial donde corrí mi primer maratón en el año 2003 y donde hice la marca mexicana de 2h 22:59. tres años después", dijo a Efe la atleta horas antes de viajar este jueves a Estados Unidos.

Pérez, de 37 años, explicó que la preparación para la carrera del domingo ha sido una de las que más ha disfrutado en su larga vida de deportista porque el año pasado regresó de una cirugía de tendón de Aquiles y trabajó presionada para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos en poco tiempo y luego competir en Río 2016 sin descanso.

"En noviembre de 2015 arranqué de cero, pocos creían que daría el tiempo de clasificación para Río 2016; lo conseguí pero hubo poco disfrute porque todo fue contrarreloj. Ahora es diferente, he hecho el trabajo y estoy en buena forma", comentó.

Hace 14 años, Madaí debutó como maratonista en Chicago, pero su gran actuación fue en 2006, cuando bajó por un segundo de 2h 23, a pesar de haber tenido problemas con la hidratación por la actitud desleal de la australiana Benita Johnson, quien al pasar por las estaciones de abastecimiento lanzó al piso las bebidas de la mexicana y la de la japonesa Hiromi Ominami.

Esa actitud antideportiva provocó cambio en las reglas y poco después se determinó que quien toque una bebida que no sea la suya es descalificado pero entonces hizo perder tiempo a Pérez a la asiática.

"Con respecto a entonces soy más paciente, antes era impulsiva. Cuando hice el récord, pasé la mitad a 1h 11:30", señaló.

Madaí, que tiene un tercer lugar en Boston en el 2007, correrá el domingo su decimosexto maratón y al referirse a eso reconoció que Chicago puede ser el comienzo de la parte final de su carrera deportiva porque con 37 años no tiene muchos más por delante como atleta profesional.

"Me quiero retirar bien, no con lesiones, pero no sé cuándo será. Ahora estoy concentrada en correr bien en Chicago. La estrategia la terminaremos de decidir el sábado cuando queden armados los grupos de competidoras en la junta previa", dijo.

El maratón de Chicago, quinto "Major" de la temporada transcurrirá el domingo con varias de las mejores maratonistas del mundo, entre ellas la etíope Tirunesh Dibaba, con un tiempo personal de 2h 17:56, las kenianas Florence Kiplagat (2h 19:44) y Valentine Kipketer (2h 23:02) y la estadounidense Jordan Hasay (2h 23:00).

En hombres saldrán como favoritos los kenianos Dennis Kimetto, plusmarquista mundial con 2h 02:57, Setanley Biwott (2h 03:51) y Abel Kirui (2h 06:07), el etíope Feyisa Lilesa (2h 04:52) y el doble medallista olímpico estadounidense Galen Rupp (2h 09:58).

