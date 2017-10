Gastón Ramírez: "Si Argentina armara dos equipos, los dos irían al Mundial"

El uruguayo Gastón Ramírez opinó hoy en una entrevista con la Agencia Efe que "si Argentina armara dos equipos, los dos irían al Mundial", pero reconoció que las eliminatorias sudamericanas son muy duras y que dependen de muchos factores.

"Si Argentina armara dos equipos, los dos equipos irían al Mundial. Si hicieran dos selecciones y las dos selecciones jugaran la eliminatoria, irían al Mundial. Pero el fútbol es así y no siempre salen las cosas", consideró Ramírez, actual jugador del Sampdoria.

"Los resultados en el fútbol hoy en día son la base y Argentina no encontró los puntos que, si se mira a su plantilla, debería de tener", agregó desde el centro deportivo del club genovés.

El uruguayo comentó de esta forma las dificultades vividas por Argentina en las eliminatorias previas al Mundial de Rusia 2018, que verán al conjunto del seleccionador Jorge Sampaoli jugar un partido trascendental este jueves ante Perú.

El centrocampista nacido en Fray Bentos hace 26 años destacó que muchas grandes selecciones todavía no consiguieron el pase al Mundial, lo que es una prueba de la exigencia de las eliminatorias sudamericanas.

"Las eliminatorias sudamericanas son duras. Mira a Chile. Ganó dos Copas América seguidas y no sabemos si irá al Mundial o lo tiene difícil. Colombia es un gran equipo, Brasil y Uruguay también. Quien esté mejor para esos partidos va a ir al Mundial", dijo a Efe.

Por lo que afecta a la gran expectación por el trascendental duelo Argentina-Perú de hoy, Ramírez opinó que mucho dependerá de la unidad entre los jugadores.

"El grupo tiene que estar unido. No hay uno que no juegue. Me acuerdo una eliminatoria de hace unos años en la que (el argentino) Martín Palermo marcó a Perú. Vamos a ver qué pasa y que clasifiquen los mejores", dijo.

