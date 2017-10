Felipe Massa: "Estoy dispuesto a completar otra temporada en la Fórmula Uno"

El brasileño Felipe Massa ha mostrado este jueves su disposición para "completar otra temporada en la Fórmula Uno" y ha manifestado que confía en alcanzar un acuerdo de renovación con el equipo Williams "antes del Gran Premio de Brasil", que se disputará en Sao Paulo del 10 al 12 de noviembre.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón, Felipe Massa ha subrayado que no sabe "qué pasará el año que viene", si bien ha indicado que está negociando su continuidad en Williams.

"Yo estoy bastante dispuesto a completar otra temporada, creo que podría darle mucho al equipo", ha remarcado el piloto brasileño, de 36 años. "Pero no soy yo quien decide. Si el equipo quiere que me quede, me quedaré", ha agregado.

Felipe Massa ha confesado, no obstante, que le gustaría resolver su futuro "antes de la carrera de Brasil", aunque ni Williams ni él han establecido "una fecha límite".

Sí se ve en el futuro más próximo como "piloto profesional, en la Fórmula Uno". "Sé que puedo hacer un gran esfuerzo por el equipo, pero deberíamos seguir una dirección en la que todos estemos contentos. Yo creo que puedo dar mucho al equipo", ha dicho.

Preguntado por la posibilidad de que Williams enfrente a dos de sus posibles sustitutos, el británico Paul di Resta y el polaco Robert Kubica, los días 18 y 19 de octubre en el test de Hungaroring (Hungría), Felipe Massa ha asegurado: "No sé si es verdad y, en caso de serlo, para mí no cambia nada. Williams sabe al cien por cien lo que yo les puedo dar".

A él recurrieron, de hecho, el pasado mes de enero cuando el finlandés Valtteri Bottas decidió poner rumbo a Mercedes. La escudería le pidió a Felipe Massa que pospusiera su retirada y el piloto brasileño aceptó regresar a la Fórmula Uno por un año.

