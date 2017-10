Moreno pide estudio jurídico para sustituir a vicepresidente de Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo hoy que ha pedido a los abogados de la Presidencia que estudien los mecanismos para suplir al segundo mandatario, Jorge Glas, ahora en prisión preventiva, pues considera que "una persona que está encarcelada, no puede cumplir la función de vicepresidente".

"Desde mi punto de vista, el país no puede estar con un vicepresidente que no está en capacidad de ejercer sus funciones. Sin embargo, al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia del señor vicepresidente", dijo Moreno.

Las declaraciones las hizo en un conversatorio con la prensa local, en momentos en que Glas cumple su segundo día de prisión preventiva ordenada por la Corte Nacional de Justicia dentro de unas investigación que adelanta la Fiscalía de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El jefe de Estado consideró que Glas, independientemente de la situación en la que está "merece todo el respeto y que se cumplan todos los procedimientos y aquello que determina la ley".

Añadió que si la Asamblea decide hacer un juicio político contra Glas "es su decisión".

"Si es que la justicia decide sentenciarlo también es su decisión", apuntó y matizo que la parte que corresponde al Ejecutivo es no dejar un vacío en la Presidencia y buscar alternativas.

"Y es nuestra decisión considerar de que está inhabilitado para poder cumplir funciones. Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente", reiteró.

Según Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, su defendido "no está inhabilitado de su cargo, por eso ha hecho uso de sus vacaciones mientras dura prisión preventiva", escribió en Twitter.

Tras visitarlo ayer en la cárcel, Franco Loor dijo que Glas ha decidido hacer uso de dos meses de sus vacaciones y, aunque no ha explicado el mecanismo que se usará, recordó que su defendido, que fue reelegido en abril pasado, no ha tomado sus días libres "hace muchos años".

Hoy Moreno fue consultado sobre si disponía realmente de vacaciones pero no entró en cuestiones laborales.

Ayer, pocas horas después de que Glas ingresara en prisión preventiva, la oposición en la Asamblea emprendió en la reactivación de un juicio político en su contra, que la Consejo de Administración Legislativa había archivado en julio.

Los opositores consideran entonces, y lo mantienen ahora, que Glas es responsable político de hechos ocurridos en los sectores estratégicos, en los que se investigan supuestos casos de corrupción.

Los grupos de oposición pretenden añadir la documentación que presentó el fiscal general, Carlos Baca, en la audiencia del pasado lunes en la Corte Nacional de Justicia, a la que presentaron en junio.

Comentarios