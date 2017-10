Picardo dice Gibraltar nunca aceptará cosoberanía y pide cooperación a España

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, reiteró hoy en Naciones Unidas que los habitantes del Peñón nunca aceptarán una cosoberanía, pero pidió a las autoridades españolas cooperación de cara a la salida británica de la Unión Europea (UE).

Picardo se expresó así en un discurso ante una comisión de la Asamblea General de la ONU, donde poco antes España había dicho que su propuesta al Reino Unido para una cosoberanía de Gibraltar sigue plenamente vigente.

"Ya rechazamos ese concepto en 2002 y seguiremos haciéndolo", dijo Picardo en respuesta, haciendo referencia al referéndum celebrado hace quince años.

"Pero también seguiremos tendiendo la rama de olivo de la cooperación a la gente de España. Porque a pesar de dejar la UE con el Reino Unido, queremos una buena relación futura, basada en el respeto mutuo y con beneficios económicos mutuos", añadió.

Picardo aseguró que las autoridades del Peñón están dispuestas a trabajar con España para cooperar en todo asunto que no comprometa cuestiones de soberanía y jurisdicción.

"Buscamos continuar la amistad con nuestros vecinos españoles y socios europeos. Estamos convencidos de que el camino adelante es comercio y amistad, cooperación y seguridad, colaboración y valores comunes", insistió.

El ministro principal de Gibraltar dedicó buena parte de su intervención a hablar de los referendos celebrados en el Peñón en 1967 y en 2002, en los que, insistió, los gibraltareños apostaron por seguir siendo británicos.

Según defendió, en la primera de esas consultas la población plantó cara "al régimen fascista" de Francisco Franco, que se había opuesto a su celebración.

"Con un simple voto, cada uno de nuestros ciudadanos mostró al dictador la fuerza de la democracia y perforó fatalmente el corazón de la reclamación española sobre nuestra tierra", subrayó.

Picardo recordó que el segundo referéndum, celebrado en 2002 para elegir entre una cosoberanía entre España y el Reino Unido o para continuar bajo control británico, se llevó a cabo en contra de los Gobiernos de los dos países y sirvió para reiterar la elección de los gibraltareños.

"El Reino Unido se opuso a la celebración de ese referéndum, pero incluso así, no hubo represión de nuestro derecho al voto por parte del Reino Unido", señaló

"No hubo violencia, intentos para evitar que votásemos. No hubo confiscación de papeletas ni de urnas", añadió, en una aparente referencia a la consulta independentista del pasado domingo en Cataluña, que no mencionó explícitamente.

