Huelga de funcionarios de Fiscalía paraguaya registra elevada asistencia

La huelga de funcionarios del Ministerio Público de Paraguay registró una elevada presencia, con 90 % en Asunción y hasta 98 % en el interior del país, informó hoy la Fiscalía.

"Creemos que estos números son exitosos, teniendo en cuenta que en el Ministerio Público prácticamente es la primera vez que se está en huelga de funcionarios. Somos una institución donde muy pocas veces se ha visto este fenómeno", dijo el secretario adjunto del Sindicato de Agentes Fiscales, Justo Duarte.

Duarte, citado en el comunicado de la Fiscalía, señaló que el paro seguirá hasta el próximo 29 de octubre, aunque se prestarán servicios básicos como las denuncias de turno.

"Estamos garantizando a la ciudadanía los servicios básicos, los cuales no podemos dejar de prestar totalmente (...) No podemos dejar de servir a la ciudadanía. No obstante, se atenderán solamente denuncias de turno", afirmó el representante gremial.

Las reivindicaciones del sector se basan en un aumento salarial de 10 % para agentes fiscales, el fiscal general, el fiscal adjunto y funcionarios administrativos, además de una nueva categoría para los asistentes y secretarios fiscales.

De igual forma, Duarte explicó que tienen previsto para este miércoles introducir en la sesión ordinaria del Congreso el pedido de aumento presupuestario con el que se encararían sus demandas.

