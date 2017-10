Periodista mexicano Curzio renuncia tras negarse a despedir a colaboradores

El periodista mexicano Leonardo Curzio anunció que dejará de estar al frente de la primera emisión del programa Enfoque Noticias, del grupo radiofónico Núcleo Radio Mil, después de que le pidieran la salida de dos de sus colaboradores.

Curzio se despidió hoy del espacio radiofónico, que encabezó de lunes a viernes durante más de 17 años.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador escribió "no me cesaron, me voy por mi propia voluntad".

En cuanto al motivo de su renuncia, afirmó que le pidieron "la cabeza de dos colaboradores".

El periodista y analista Ricardo Raphael aseveró en su cuenta que los colaboradores a los que se refiere Curzio son él y la analista política Amparo Casar, por la tertulia que mantuvieron el pasado jueves.

Ese día, en el espacio se trató, entre otros temas, el financiamiento público de los partidos políticos.

Curzio subió hoy a la red social dos fotografías donde aparece acompañado de su equipo de Enfoque Noticias, así como un texto en el que agradeció su trabajo.

El periodista también es articulista en el diario El Universal, presentador de la cadena adn40 e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan).

La salida de Curzio llega dos años y medio después de que la cadena MVS Radio terminara la relación laboral con Carmen Aristegui, quien exigía la reincorporación de dos miembros de su equipo de investigación despedidos unos días antes por vincular la empresa con la herramienta Mexicoleaks.

El despido de Aristegui, quien por años fue líder de audiencia en el país con su espacio matinal, desató una ola de críticas al Gobierno mexicano, al considerar que se trató de un golpe contra la libertad de prensa.

