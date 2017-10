Homenajean en Colombia al cronista deportivo de "mayor edad en el mundo"

El comunicador colombiano José Víctor 'Chelo' de Castro Carrol, de 97 años, fue homenajeado hoy en Barranquilla como el cronista deportivo activo de mayor edad en el mundo por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

"Queríamos contar que Barranquilla y Colombia tienen al periodista deportivo más antiguo del mundo. Este homenaje representa la gratitud de toda América y el mundo", aseguró el presidente de la AIPS América, el paraguayo Gabriel Cazenave.

"Chelo", nacido en Barranquilla el 19 de marzo de 1920, fue reconocido por sus 72 años ininterrumpidos en el ejercicio del periodismo deportivo.

"Yo he tenido una salud de acero blindado y le he dicho a mucha gente que me siento complacido de estos reconocimientos. Esto es para demostrar que uno debe brindar de sí mismo todos los conocimientos", afirmó de Castro luego de recibir el homenaje.

La entrega del reconocimiento hace parte de la celebración del mes del periodista deportivo de la Asociación Colombiana de Cronistas Deportivos (Acord) y la Alcaldía de Barranquilla, que destacó que Chelo De Castro cubrió en 1946 la V edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y cubrirá en 2018 la XXIII, ambas realizadas en esta ciudad caribeña.

Chelo de Castro escribe a diario una columna deportiva en diferentes periódicos de Barranquilla y desde 1953 transmite el informativo radial "Desfile deportivo".

Comenzó su trabajo en 1945 en el semanario La Unidad, luego ingresó en 1950 al diario La Prensa y pasó en 1960 al vespertino El Nacional.

En 1968 trabajó en el Diario del Caribe y desde 1976 es columnista de El Heraldo.

De Castro lideró campañas para que los diferentes escenarios deportivos de Barranquilla recibieran el nombre de los deportistas más importantes de la región.

Uno de ellos es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en honor a ese destacado futbolista colombiano de los años 30, y otro el Estadio Elías Chegwin, un homenaje a uno de los jugadores de baloncesto más importantes de la primera mitad del siglo XX en el país.

