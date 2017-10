Taylor Swift lidera las nominaciones de los European Music Awards 2017 de MTV

Con su presencia en seis candidaturas, Taylor Swift es la artista con más nominaciones de la próxima edición de los European Music Awards de MTV, que se entregarán el próximo 12 de noviembre en Londres.

Según dio a conocer hoy la cadena de televisión, le siguen con cinco nominaciones el joven canadiense Shawn Mendes y, con cuatro, el músico de hip hop Kendrick Lamar y el británico Ed Sheeran, todos ellos nominados a "mejor artista" junto a Ariana Grande y Miley Cyrus.

Ese es otro de los galardones a los que aspira Swift, que además podría hacerse con el de "mejor vídeo" por su último gran éxito, "Look What You Made Me Do", categoría en la que se las verá con Katy Perry (por "Bon Appétit"), Foo Fighters ("Run"), KYLE ("¡Spy!") y el citado Lamar ("Humble").

A "mejor canción" optan la remezcla de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee que incluye a Justin Bieber, así como "Wild Thoughts", de DJ Khaled con colaboración de Rihanna y Bryson Tiller; "Rockabye", de Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie; "Shape of you", de Sheeran, y "There's Nothing Holdin' Me Back", de Shawn Mendes.

Dua Lipa, Julia Michaels, Khalid, KYLE y Rag'n'Bone Man se disputarán el European Music Award a la gran revelación musical de los últimos meses.

Como en ediciones anteriores, también se escogerá al "mejor artista español", categoría en la que han sido nominados la revelación de la música urbana C. Tangana, frente a frente precisamente con Kase O., uno de los máximos representantes del rap en España, el veterano icono pop Miguel Bosé y dos representantes de la escena "indie", Lori Meyers y los emergentes Viva Suecia.

Las votaciones de esta y las restantes categorías están abiertas en mtvema.com hasta el último minuto de la víspera de la gala, esto es, el 11 de noviembre.

Con Rita Ora como conductora de la ceremonia, los "MTV EMAs 2017" tendrán lugar este año en The SSE Arena de Wembley, en Londres, y se podrán seguir en directo en España a partir de las 20 horas.

